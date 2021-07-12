大埔三屍命案│鄰居踢門圖救3母女　8歲孻女最後說話：我唔出嚟

撰文： 蔡正邦 黃慧姍 彭愷欣 最後更新日期： 2021-07-12 19:21

大埔今凌晨（12日）發生三死一傷謀殺及縱火案，一對分別13歲及8歲的小姊妹與42歲母親葬身火海，3人身上合共有近50處刀傷，女死者的62歲的男友涉嫌謀殺及縱火被捕。 《香港01》記者今午訪問了事發時欲救人的鄰居陳先生，他憶述逃生一刻時發現3母女家中冒煙，於是聯同其他鄰居踢開起火單位門欲闖火海救人，豈料有大量濃煙湧現，陳先生立即大叫屋內母女走火警，煙霧彌漫的單位中傳來女童驚慌回應「我唔出嚟」，陳先生稱「係最細個女把聲，佢平時都會叫我叔叔」，及後現場濃煙密佈令陳先生不得不離開，「我唔出嚟」便是陳先生與8歲女童最後的對話。

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慘中40多刀喪命的42歲女死者溫菊芳，暱稱「芳芳」，一對同母異父的女兒分別姓賴13歲及姓廖8歲，三人居於大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」6樓一個約100呎的劏房單位。兩女童皆於區內讀中小學，分別中一及小二。芳芳於2017年結識現年62歲的姓姚男疑兇，並發展為情侶，據悉疑兇去年年尾搬入上址與三母女同住。

鄰居看着兩女童長大 讚乖巧開朗

陳先生與太太、一對子女居於肇事單位的斜對面，與芳芳一家相熟，對三母女喪命感到難過。陳太稱，芳芳於10年前已居於上址，未幾誕下孻女，故自己看著芳芳的孻女出世及長大，「真係由細睇到佢大」。而陳太細仔與死者細女為好朋友，經常一起玩耍，她讚兩名女童非常乖巧、開朗、精靈。至於施襲男子從事地盤工作，平時出入會打招呼，不覺他有異樣。

陳太指，不幸喪生的小姊妹有時會因玩手機問題被母親芳芳責罵，因此當今日凌晨在睡夢中聽到單位外傳來女童的哭聲時，以為是芳芳責罵兩名女兒，所以不為意。豈料約半小時後，屋內傳來燒膠的𤓓味，陳太驚覺失火，慌忙叫醒丈夫及子女走火警。

鄰居：聽到妹妹有回應，佢話唔出嚟、唔出嚟

陳先生憶述，當時他著妻兒逃往天台暫避，自己則負責通知其他住戶走火警。惟他走至涉事單位門前，發現門縫間滲出濃煙，擔心屋內一家人有危險，於是聯同鄰居將門踢開，企圖救出單位內的人，「一踢開門有大量濃煙湧出，我叫妹妹快啲出嚟，聽到妹妹有回應，佢話唔出嚟、唔出嚟，係最細個女把聲，佢平時都會叫我叔叔。」而芳芳及13歲長女則沒有聲音。

陳先生利用手機燈嘗試照射入單位搜索母女蹤影，惜自己吸入大量濃煙感不適，欲救無從，無奈逃離現場，期間在後樓梯的防煙門位置發現懷疑施襲男子，見到他抽搐後倒地，未幾有消防到場將他救出。

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8歲女讀大埔小學 校方啟動危機處理小組跟進

不幸葬身火海的8歲女童，就讀大埔一間小學的二年級，《香港01》致電學校了解，有職員稱校方已啟動危機處理小組跟進事件，並於今午1時放學前向全校學生通報事件，暫未接獲有同學出現情緒困擾需要求助。職員又稱，校方正嘗試接觸受害女童的親屬，會提供協助。