大埔三屍命案｜死者嗜賭欠債　打麻將識疑兇成情侶　兇案劏房曝光

撰文： 楊婉婷 楊嘉朗 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-12 21:37

大埔情侶為情爭執，慘釀三死一傷命案。據悉，暱稱「芳芳」的女死者無業，曾與不同男子發展多段感情，育有一對同母異父的年幼女兒，三母女住劏房及依靠綜援維生。芳芳疑嗜賭成性，欠下賭債，後來在麻將桌上結識疑兇，對方承諾替她還債及照顧三母女，並搬入劏房同住。豈料疑兇懷疑芳芳與其他男人有染，今凌晨爭執後持利器傷人及放火燒屋，導致三母女喪命。 肇事劏房晚上解封，狹小空間放有一張碌架床及數個櫃，全屋熏黑，滿目瘡痍。

慘中40多刀喪命的42歲女死者溫菊芳，暱稱「芳芳」，無業。據悉她是廣東省河源市人，早年結婚後來港，離婚後曾有多段感情，育有一對同母異父的女兒分別姓賴13歲及姓廖8歲。三人居於大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」6樓一個約100呎的劏房單位，依靠綜援維生。兩女童皆於區內讀中小學，分別中一及小二。

據了解，芳芳嗜賭欠債，於2017年打麻將時結識現年62歲的姓姚男疑兇，並發展為情侶。疑兇承諾為芳芳償還債務及照顧母女三人，並於去年年尾搬入上址與三母女同住。

然而，兩人近日情海翻波，疑兇懷疑芳芳紅杏出牆，今凌晨「攤牌」時取刀狂斬芳芳。芳芳兩名女兒捨身救母亦被斬傷，長女傷勢嚴重陷昏迷，孻女傷勢則較輕，相信在疑兇縱火時仍然清醒，後來單位陷火海，鄰居踢門欲救人時，她疑想陪伴母姊而稱﹕「我唔出嚟」。最終三母女由消防員救離單位，但已經不省人事，身上有多處刀傷及燒傷。疑兇縱火後即逃離劏房，被消防員發現倒臥在後樓梯防煙門旁。

兇案發生後，傍晚6時許，有一對男女在大廈樓下進行路祭，避談事件。晚上8時許，涉事劏房解封，門外放有水果及鐵桶，疑早前有人拜祭。劏房內放有碌架床、儲物櫃及家電，牆身熏黑，一片凌亂。