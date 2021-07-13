光城者案｜國安處再落案控告2男女　明早提堂

組織「光城者」被指策劃在不同地點放置爆炸品，警方國安處合共拘捕14人。繼早前已被落案控告的3名中學生，消息指除了今日較早時間被控告的15歲中學生外，再有一對男女被控，分別是24歲男子及18歲女子。警方表示，三人被暫控一項「串謀策劃恐怖活動」罪，明早在西九龍裁判法院應訊。案件至今已有6人被落案起訴。



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國安處於本月5日拘捕9人，其中3名15至19歲中學生已被落案控告違反《港區國安法》第24條的串謀恐怖活動罪。至昨日（12日）國安處再拘捕5人，早前有消息指其中一名15歲中學生今日被警方落案起訴。最新消息指出，再有一名24歲男子及一名18歲女子，分別是網上平台出租車司機及女學生，被控「串謀策劃恐怖活動罪」，兩人是於本月5日被捕。其中該名女子報稱不適，目前在荃灣仁濟醫院留醫，下午有國安處人員到醫院了解情況。

警方表示，經調查後，本月5日被捕的一名24歲男子及一名18歲女子，以及昨日被捕的一名15歲男童，已被暫控一項「串謀策劃恐怖活動」罪，案件將於明早（14日）在西九龍裁判法院提堂。其餘4名在昨日被捕的男女已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。

國安處早前指「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，成員於今年6月租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，最近開始設立爆炸品實驗室，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料，密謀發動炸彈襲擊。本月5日，國安處以香港國安法第24條「串謀策劃使用炸彈、意圖造成社會危害活動罪」，拘捕5男4女，年齡介乎介乎15至39歲，包括負責提供資金的浸大持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅及其妻子；本月12日再拘捕4男1女，年齡介乎15到37歲，包括3名未成年中學生。