七一刺警案｜記協：直播事發一刻記者協助調查　遭警扣留旅遊證件

香港記者協會於今日（7月27日）凌晨，在社交媒體專頁發佈聲明，指記協極度關注一名新聞工作者，因協助警方國安處調查案件，而遭扣留旅遊證件。《香港01》正就事件向警方查詢。



記協指，今年7月1日，一名男子涉嫌在銅鑼灣襲擊一名警員，其後自殺身亡。事發當日，現場有大批記者採訪，警方其後接觸數名記者，包括一名在現場直播時，其鏡頭拍攝到事發一刻的網媒記者。該名記者在記協安排的律師陪同下，於事發翌日到灣仔警察總部，向當時負責調查案件的商業罪案調查科警員，錄取了一份口供。

聲明續指，警方當時承諾，日後如有需要聯絡事主，會透過律師聯絡，亦會知會記協。當時警方亦表明，該名記者的身份是「協助調查」。惟記協得悉，警方國安處人員於昨晚（26 日）深夜11時，在沒有透過律師聯絡下，到達該記者的臨時住處，要求到警署落口供。事主其後在國安處人員陪同下致電律師，表示無須律師陪同。在落口供期間，只有一名友人陪伴。事主之後再被帶返其原本住所蒐證。

記協指出，警方沒有如其先前承諾主動通知記協。記協在得悉事件後，經多番斡旋，記協的代表律師，在今日（27 日）凌晨1時抵達柴灣警署，陪同事主錄取口供。據記協了解，事主現時的身分仍為「協助調查」，但已被錄取警戒口供，並被扣留旅遊證件。據了解是警方國安處行使權力，扣留事主的旅遊證件。

記協強調，一名記者在直播期間拍攝到疑似罪案的發生，只不過是履足其新聞工作者的本份，而事主亦已盡其市民責任。記協要求警方交代，「協助調查」為何會被搜屋及沒收旅遊證件。同時亦強調，此事件已等同威脅全港的新聞工作者。