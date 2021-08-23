大埔恐怖車禍｜消息稱孕婦胎盤安全　醫生指24至48小時極關鍵

大埔有的士疑衝紅燈剷上安全島，釀成一死九傷慘劇，傷者中包括一名懷孕5個月的37歲孕婦。她慘被捲入車底，獲途人合力抬車救出後，頭部受傷及盆骨骨折，昏迷不醒，由救護車送院後恢復清醒，留醫深切治療部，據悉她的胎盤安全。有婦產科醫生表示，事發後的24至48小時最為關鍵，需時刻留意母親的子宮有無收縮、出水，甚至出血的情況，否則有機會危及僅20周大的胎兒的性命。



大埔廣福道一輛的士撞上安全島，多人受傷。（「大埔TAI PO」FB群組圖片）

婦產科醫生靳嘉仁表示，懷有20周大胎兒的母親遇上意外受重傷時，如果母親的狀況惡劣，例如神智不清，需要依靠插喉協助呼吸，甚至大出血時，皆可能危及胎兒的性命。如果母親不夠氧氣，身體會先行供氧予母親的腦部及心臟，令胎兒缺氧；或者母親失血過多時，血液亦會優先供應母親，以維持母親生命，令胎兒不夠血。

今次意外中受傷的孕婦，消息指她已經恢復清醒，而胎盤亦安全。靳醫生稱，曾有案例的母親因交通意外或墮樓受傷，胎盤雖然沒有即時剝落，但有機會胎盤內有積血，血塊隨時間而愈積愈多，最終令子宮收縮，甚至穿水見血，胎兒可能會早產。今次意外的孕婦懷胎5個月，胎兒僅20周，尚未穩定，一旦早產，性命堪虞。故此，未來24至48小時為關鍵時期，深切治療部需有婦產科醫生長期視察孕婦情況，留意其維生指數，包括血壓、心跳及血氧。若發現有子宮收縮時，可能要注射藥物以穩定子宮。

如果孕婦成功度過48小時後，胎兒相對安全，下一步是確保胎兒成長至28周，亦即「七星仔」時仍然穩定。至於孕婦的盆骨受損，需時復原，日後BB若足月出世時，順產會否有難度，靳醫生指出，屆時要視乎母親的恢復情況，否則可能影響母親產子時無法施力，例如盆骨、脊椎及尾龍骨等是否已完全康復，母親是否仍用外在固定支架如「打釘」。若果無法順產，則需要剖腹產子。