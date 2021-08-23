大埔恐怖車禍｜再添亡魂　63歲婦不治　至今2死8傷

大埔廣福道恐怖奪命車禍，警方翻查片段相信的士衝紅燈，失控剷上安全島撞毀交通燈，如「打保齡」撞倒多名過路途人。意外再添亡魂，63歲姓宋女子昨日昏迷送院，其後情況危殆轉往屯門醫院搶救，惜今（23日）上午7時05分不治。一名59歲姓鄭男子昨當場死亡，意外至今釀成2死8傷。



▼▼閉路電視拍下事發經過▼▼



+ 15

（01製圖）

大埔恐怖車禍 夫死妻傷

有閉路電視片段拍到事發一刻，片段長36秒，可見當時廣福道現場人來人往。當行人過路處交通燈轉為綠燈時，數十途人開始橫過馬路，當時一切如常。惟過了11秒左右，畫面右方突見一輛的士高速衝來，繼而如「骨牌」般撞倒多人，有人被撞至倒地不起。的士最終停於距離安全島五米位置，車頭冒出白煙。途人紛紛望向的士位置，呆若木雞未及反應，未幾始見有人走近的士查看，才知事態嚴重，多人被撞至非死即傷。另一片段則拍到的士事發前情況，片中肇事的士駛過，前面新界的士收慢，的士突高速抽頭越過，懷疑因此失控及衝燈肇禍。

有途人張開雨傘替傷者擋太陽，當發現有孕婦等人被捲入車底，情況危急，現場一片嘩然，有男子向行人路上的途人揮手：「多啲人，唔該」，其他途人紛紛上前幫手，結果20多名大漢合力移開不斷冒煙的士救人，大叫「一、二、三」。現場馬路兩旁站滿旁觀人群，對慘象嚇得目瞪口呆，有女子更當場哭泣，頻呼：「好驚」，的士移開後只見兩人昏臥地上，地上大灘鮮血，慘不忍睹。

+ 4

大埔廣福道車禍死傷者名單

死者



姓鄭（59歲）男子

姓宋（63歲）女子

傷者



姓陳（51歲）女子，死者妻子﹕多處骨折，不清醒，情況嚴重

姓莫（63歲）男子，肇事的士男司機﹕報稱頭暈送院

姓伍（37歲）孕婦﹕盆骨骨折、頭部重傷，消息指胎盤安全及已恢復清醒，情況嚴重

姓劉（4歲）男童﹕全身手腳擦損，情況危殆

姓馮（70歲）女子﹕雙腳受傷，清醒

姓蘇（54歲）男子﹕ 右腳受傷

姓周（59歲）女子﹕ 左腳、右手受傷，清醒

姓詹（49歲）男子﹕右腳受傷，清醒，拒絕送院