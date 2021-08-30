修樹奪命工傷｜子力尋母死因　升降台廠商相信曾改裝及損耗釀悲劇

西環升降台修樹奪命意外，55歲康文署樹木組技工曾賽茹殉職，將安葬浩園。曾賽茹長子劉先生奔波後事，同時力尋母親死因。他向《香港01》透露事發後一日，向升降台廠商BENELLI發信了解意外原因，獲回覆涉事升降台已出產30年，過往從未發生類似事故，查看相片後相信搖臂曾燒焊方法加裝鐵枝，斷開位置剛好發生在燒焊位置末端，改裝加上長年累月損耗不斷惡化而無人發現，導致今次悲劇。



中科工程董事總經理、建築工程師潘焯鴻解釋，燒焊高熱會造成金屬強度折損，以燒焊方法加裝鐵枝，導致接口位薄弱，廠商的回信肯定升降台有改裝。他批評康文署機械管理及工程監督粗疏，質疑署方購入早已被改裝的舊機，年檢亦未能發揮避免意外的作用，促請停止使用類同的載人及吊重機械設備，以免再有人命傷亡。



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一定要搵返（媽媽）死因，我哋阿媽俾人害死咗。 修樹意外死者曾賽茹兒子劉先生

BENELLI:涉事升降台出產30年未發生類似事故

康文署修樹女技工曾賽茹魂斷升降台，公務員事務局批准安葬浩園。曾賽茹家人奔波後事的同時，鍥而不捨追查曾女士死因。升降台斷裂原因、操作情況、工作前安作檢查情況等大量意外疑團未解。曾賽茹的長子劉先生表示事發後一日，向升降台意大利廠商BENELLI發信查詢意外原因，上周一（23日）獲廠方回覆涉事升降台型號6000PL22 RC model，已出產30年，過往從未發生類似事故。廠商技術部門查看相片後，指斷裂地方並非吊臂管最受力位置，相信搖臂曾燒焊方法加裝鐵枝，斷開位置剛好發生在燒焊位置末端，改裝加上長年累月損耗不斷惡化而無人發現，導致今次悲劇。他質疑意外涉及人為疏忽，「維修方面出現失誤，（署方）用30年歷史、已經停產嘅機器，係咪（採購過程中）收二手垃圾或者次貨？」

家人前後與康文署召開兩次會議，但都未得悉操作員身份。劉先生指康文署提出該機械共有兩個控制裝置，其中一個控制裝置在車尾位置附近， 與工作台上的控制裝置可以同步控制整台機械，即工作台上工人控制機械的同時，另外有人可以「搶控」，對工作台上工人非常危險。

最早提出升降台「齊口」折斷，質疑吊臂可能經改裝或維修的中科工程董事總經理、建築工程師潘焯鴻接受《香港01》訪問時解釋，燒焊高熱會造成金屬強度折損，以燒焊方法加裝鐵枝，導致接口位薄弱，廠商的回信則肯定升降台有改裝。他懷疑改裝的目的是為了加大搖臂承重力「吊嘢上去」，而本身升降台作用不應是吊重。根據廠方信件，升降台最多只能承重200公斤，包括約兩人的重量。

他質疑康文署到底是30年前購入新機，還是在採購過程中購入早已被改裝的舊機，而年檢亦未能發揮，至今未知一年兩次的檢查是否外判，批評康文署機械管理及工程監督粗疏。除了機件問題，開工前檢查工作責任誰屬仍是懸而未解，據他所知升降台後方的政府車輛，車CAM紀錄已有缺失，只剩事發一刻及之後片段，開工前檢查的紀錄消失。他促請停止使用類同的載人及吊重機械設備，以免再有人命傷亡。

(家屬提供圖片)

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意外片段 升降台急墜撼工程車

