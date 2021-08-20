修樹奪命工傷｜親友悲痛路祭　康文署助理署長致祭　夫望徹查真相

康文署修樹女技工曾賽茹，周三（18日）魂斷升降台。今午（20日）約30名親友到西環路祭，女死者的丈夫及子女哭斷腸，亦有市民到場獻花，場面傷感。期間，康文署助理署長（康樂事務）孔得泉到場致祭，他稱對慘案感到心痛，將展開全面調查。女死者丈夫劉先生哭訴，妻子因公殉職、為社會獻出寶貴性命，促署方徹查真相，讓妻子泉下有知安息。



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死者的丈夫劉先生表示，對妻子離世感到心痛，徹夜未眠，「我老婆呢份工真係好辛苦，成日返到去（回家）話邊到痛，佢真係奮不顧身為市民、為社會獻出自己寶貴性命。」他認為今次工業意外是可以避免，質疑是否管理出問題，希望署方盡快徹查事件。死者長子則表示，「我相信政府係一個有承擔嘅政府，要負返應有責任，佢（亡母）真係因公殉職，真係不辭勞苦去工作。」

康文署助理署長：對意外感到難過 會盡力協助家屬

康文署助理署長（康樂事務）孔得泉表示，對奪命意外感難過，會盡力幫助家屬，「你媽咪係一個好好嘅員工，我哋聽到發生事故，真係好傷感。」孔表示，女事主過去的工作表現，與同事相處的態度良好，對於她服務市民時因公殉職，感到心痛及悲傷。

「賠償上我哋能力範圍做得到，根據一般做法，我哋會盡力協助。」孔得泉續指，目前署方已經展開調查，主要了解事件來龍去脈、檢查肇事車輛等方向，之後會向家屬交代，但暫時未有資訊。

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家屬望政府援助殮葬費 會否安排亡母安葬浩園

長子稱，感謝康文署助理署長今午到場致祭。「死者為大，入土為安。」他續指，母親死因未明，仍有待法醫解剖確定死因，由於母親是因公殉職，未知政府會否安排亡母安葬浩園，家屬希望政府可以負責亡母的殮葬費用，惟一切仍是不知之數。

長子表示，昨與署方開會人士，沒有案發現場的人員、主管、機械吊臂專家，因此無法解釋機械臂為何「齊口」斷裂，目前等待署方的調查結果。據他所知，今次案發地點是亡母日常工作路線，質疑上址路段進行工程用相關吊臂車是否安全，他指成因仍有待署方調查。

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前日：升降台故障急墜7米 康文署女工送院亡



事發於周三（18日）上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。