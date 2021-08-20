修樹奪命工傷｜康文署署長：力爭身故女工葬浩園　保證支援家屬

康文署55歲女修樹技工曾賽茹，前日（18日）飛來橫禍魂斷升降台。康文署署長劉明光今（20日)於活動後主動交代事件，他指部門上下均對意外感難過，他已與死者家屬會面，解釋恩恤金及安葬安排，承諾會提供最大協助。

劉明光表明，將為死者盡力爭取安葬浩園，惟需政府批准，署方將從速跟進。有指家屬不滿恩恤金發放安排，他則強調，按目前公務員事務局規例，恩恤金將在其退休金及長俸作出安排，倘符合資格，亦可在《僱員補償條例》下，獲發另一筆款項。



劉明光指，對意外感到難過，「茹姐係非常好嘅同事」，將向其家人提供最大協助。(羅君豪攝)

劉明光指，部門上下均對曾賽茹意外殉職感難過，「茹姐係非常好嘅同事」，已向其家人致以慰問並會面，解釋殉職員工的恩恤金及安葬安排，及了解涉事家庭的相關需要，「康文署保證會作一切最大嘅協助。」他又指出，事件亦有另一同事受傷，「希望佢可以早日康復。」

被問到恩恤金安排及會否安葬浩園，劉明光回應指，將依循《公務員事務規例》及《僱員補償條例》安排恩恤金，及其他僱員賠償；另會代家屬盡力爭取安葬浩園，惟需政府批准，「但會從速協助呢件事」。

至於意外成因或初步調查方向，劉表示，吊車每年共作兩次檢查，涉事吊臂車已於今年3月作檢查，一切正常，亦已獲發安全證書。他強調，勞工處已展開調查，署方將全力配合。

+ 5

+ 3

對於恩恤金具體安排，是否「羊毛出自羊身上」，劉明光則解釋，倘按目前條例，恩恤金將在其退休金及長俸作出安排。除此以外，倘符合資格，死者家屬在僱員補償條例下亦可獲發另一筆款項。

被問到意外發生後，署方是否太遲通知死者家屬。劉指，事發時間為上午9時許，署方於10時許已派員到訪其住所與死者家人接觸，亦陪同前往醫院，事後亦有同事接觸家人，了解需要，亦表明會提供一切協助。