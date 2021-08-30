Rock哥禁錮案｜「正義化身」爆紅　曾被指拍騙財廣告　近期復出

涉嫌非法禁錮而被捕的「Rock哥」男子，曾是網絡紅人，因揭露社會騙案而成為知名 YouTuber。惟他之後因接拍了騙財廣告，結果形象毀於一旦，消聲匿迹多時。近期他回歸網絡世界，更拍片為之前突然消失向網友致歉，並以真面目示人，未料他復出不久，卻涉案被捕。



Rock哥過去在網上爆紅，全因揭露騙案而出名，他曾在網上自我介紹，形容自己「係憤怒、自傲、誠實。唔鍾意就X。」網民對他的印象，是他以一副惡搞美國影星Dwayne Douglas Johnson（人稱The Rock）的面貎示人，被網民視為踢爆騙案的「正義化身」。

曾拍片生擒另一孌童癖

前年元朗發生721 事件，Rock哥自拍被白衣人圍毆，惹網民讚好支持。爆紅的Rock哥亦曾與周刊合作拍片，直擊生擒20歲孌童癖男子的過程，當時被摛疑人被逼跪地求饒，情況與今次案中有人涉街頭禁錮23歲孌童男，拍片質問並逼對方跪地類似。

不過，雖然Rock哥在網上紅極一時，但他之前因接拍了一個騙財廣告，結果正義形象盡毀，自此在網上消聲匿迹。一年多之後，近期他才回歸再成為YouTuber，更以真面目示人。其間他拍片解釋之前因拍片得罪人多，擔心安全所以突然消失，並向網民躬鞠致歉，卻絕口不提曾拍騙財廣告舊事。

Rock哥一度接受網友訪問，揚言未來還「想將好多唔同黑幕拍畀大家睇」，詎料今次有人疑在街頭指控青年，向13歲男童索取不雅照及誘使作猥褻行為，涉禁錮青年被捕。警方在今次案中呼籲，市民思疑有罪案發生，應立即通知警方，而不應該用不法手段，甚至乎是私刑以達到目的。