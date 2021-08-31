修樹奪命工傷｜康文署指車輛及升降台非二手貨　否認搖臂曾改裝

西環升降台修樹奪命意外，55歲康文署樹木組技工曾賽茹，因在升降台工作時，疑吊臂折斷導致塌台殉職。曾賽茹長子劉先生較早前向升降台的廠商查詢，獲回覆指涉事型號的升降台已出產30年，從未發生同類事故，廠商懷疑涉事搖臂曾燒焊加裝鐵枝，疑斷裂點為燒焊位置末端；家屬同時質疑車輛為二手貨。康文署就事件回覆《香港01》，指涉事車輛及升降台均為全新，於2010年交付使用，並否認該車的機械搖臂曾進行額外改裝。



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康樂及文化事務署於30日深夜回覆《香港01》，表示涉事升降台車是透過機電工程署進行採購，並於2010年交付後才開始使用。該車輛於採購時是屬於一台全新車輛（包括其升降台）。康文署指，根據記錄，從供應商買入該車輛至交付的過程中，以及康文署在接收該車輛後，升降台機械搖臂均沒有進行任何的額外加固改裝。

此外，除涉事升降台外，部門並無使用相同型號的升降台。在一般情況下，特別用途車輛的更換需視乎每部車輛的實際狀況及檢驗結果而決定。涉事升降台車由合資格的外判承辦商負責保養及維修。升降台須根據服務合約規定每年進行兩次定期檢查。

署方指，升降台並須每12個月通過及取得工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例的徹底檢驗結果證明書才可使用。涉事升降台的最後檢查日期是2021年3月20日，它在過去一年並無故障紀錄。在事發前，亦沒有收到員工反映使用升降台時出現問題。在意外發生後， 康文署現已暫停使用所有部門的升降台車。

對於工作台及車尾分別有兩組控制裝置，家屬質疑會否有其他人「搶控」導致意外，署方回應指，工作人員在工作斗內操作升降台可有效進行修樹工作，而地面操作一般只作輔助或緊急使用。工作斗內工作人員及地面人員會保持溝通，因此沒有「搶控」的情況出現。

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至於發生意外時，同屬康文署的後車會否有車CAM片段，家屬稱收到康文署通知，聲稱肇事車輛後方的政府車輛行車記錄已轉交警方，署方沒有備份；然而西區重案組則向家屬指，警方只有網上流傳的車Cam片段，而家屬要求該輛政府車輛在案發當日的完整車CAM記錄，家屬引述警方指已被刪除。

為此，家屬感到十分荒謬，認為不能接受。康文署回應指，有關行車記錄記憶咭的情況，由於警方正在調查有關意外事件，所以現階段未能提供進一步資料。警方回覆查詢時則稱，會追查任何有機會攝錄到案發經過的影像及片段，由於案件仍在調查中，就案件進度不作任何評論。

有關安葬浩園的問題，康文署指，公務員事務局經已批准，署方會協助家屬跟進有關安葬安排。而政府正就今次事件進行調查，以找出意外成因，避免同類意外再次發生。