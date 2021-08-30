修樹奪命工傷｜殉職女工兒子求真相　稱政府車輛失車Cam片感荒謬

西環本月18日發生升降台修樹奪命意外，55歲康文署樹木組技工曾賽茹殉職。死者的兒子連日來追尋事件真相，盼找出責任誰屬，今日他指已聯絡生產商，得悉涉事的搖臂機械工作台料有30年歷史，現已停產，生產商相信搖臂折斷部份曾有人用燒焊方法加上鐵支，有理由相信搖臂折斷與改裝有關。兒子其後再透露，肇事車輛後方的政府車輛的行車記錄，康文署稱沒有備份，而警方指已被刪除，家屬對此感到十分荒謬，表示不能接受。



死者兒子劉先生下午表示，收到康文署通知，聲稱肇事車輛後方的政府車輛行車記錄已轉交警方，署方沒有備份。西區重案組則向家屬指，警方只有網上流傳的車Cam片段。至於家屬要求該輛政府車輛在案發當日的完整車cam記錄，警方指已被刪除。劉先生與家屬對政府車輛遺失行車記錄感到十分荒謬，表示不能接受。《香港01》已就事件向有關部門查詢。

警方回覆查詢時表示，警方正調查兩名男女於8月18日在西區水街及德輔道西交界一升降台工作期間，升降台墮下事件，案件暫列「工業意外」，由西區警區重案組跟進。警方會追查任何有機會攝錄到案發經過的影像及片段，由於案件仍在調查中，就案件進度不作任何評論。