呃樓案｜蕭震然妻買吉屋　原業主已離世　相關財仔律師涉其他單位

有詐騙集團針對原業主已離世或移民的空置單位，以假身份證宣假誓補領樓契後，透過抵押申請貸款或出售，從中騙取6200萬元，惟天網恢恢，市建局審查一個位於榮光街72號的物業收購個案時，發現疑點並轉介警方跟進，最終12人被捕。消息指，執業大律師蕭震然及其賈姓妻子涉案被捕，案中其中一個物業懷疑與蕭妻有關。



翻查資料，中環和安里一大廈單位原業主於2020年11月向財仔借貸，12月將單位售予賈姓女子，記者登門查訪，懷疑單位丟空多時，而原業主位於天后住所的鄰居亦透露該住戶已離世一段時間。至於榮光街72號的單位，原業主早於1999年離世，但2020年5月突然有人代表他申請按揭，單位之後很快便售出，新業主亦立即4次按揭及貸款。比對資料後，可發現同一「財仔」、律師樓律師均涉及上述兩單位部分按揭或借貸合約。



執業大律師蕭震然涉案被捕。（資料圖片）

涉案詐騙集團針對原業主已離世或移民多年，或乏人打理的空置單位，串通個別律師樓律師、師爺及財務公司職員，用虛假身分證明辦理「遺失樓契宣誓聲明」，再到財務公司申請貸款，並出售物業。當買家向律師樓支付買賣款項後，律師樓會按團伙指示，先將款項償還財務公司貸款，其餘會轉入成員戶口並以現金方式提走。

消息指，執業大律師蕭震然及其從事保險業的姓賈妻子涉案被捕，其妻子涉與其中一個位於中環和安里10號和安樓的單位交易有關。《香港01》記者昨日（3日）到上述單位視察，發現該單位的木門相當殘破，估計已使用多年，門鎖已經損毀，敲門亦不獲回應。

記者根據姓楊舊業主及其身份證資料，查出他位於天后僑興大廈的單位地址，目前他仍然是單位業主。記者今日（4日）登門查訪，發現單位的鐵閘疑被人拆去，拍門無人應門。鄰居證實該單位住戶姓楊，年約70歲，早年與雙親同住，其後父母相繼離世後，便只餘他一人獨居上址，他雖然育有兩女兒，但甚少見她們探親。鄰居續指，平日楊早出晚歸，甚少與人打招呼。今年初起，未見楊出入單位，後來單位更傳出異味，鄰居曾向保安員反映，惟一直未見有人到場處理。至大約今年5月，始有警方上門調查，並揭發一名男子伏屍單位，估計已死去一段時間，惟確實死亡時間則不得而知。

兩涉案單位借貸合約 牽涉同一財仔、律師

另外，根據土地註冊處資料，一名姓楊人士於1985年10日以25萬元購入位於中環和安樓中層一個單位，單位之後一直沒有出售或轉讓，而楊姓業主在2020年11月曾向一間財務公司抵押物業作520萬元的貸款。同年12月一名姓賈、與蕭震然妻子同名同姓的人士以530萬元購入單位，新業主於2021年2月向一間銀行申請按揭，而該筆由原業主申請的520萬元貸款亦於相約時間還清。

至於市建局揭發有可疑之處的物業收購個案，位於土瓜灣榮光街72號一棟7層高的唐樓。根據土地註冊處資料，姓黎原業主於1959年買入單位。2020年5月，突然有一名姓梁人士作代表向一間財務公司申請按揭。當物業在7月由原業主以520萬元賣予姓岑人士後，該筆按揭亦於1個月後還清，同月內，岑共做了3次按揭及1次貸款，合共至少450萬元。至9月，有人突然自稱受新業主委託，聯絡巿建局洽談收購事宜，市建局查核時發現該單位原業主已於1999年離世，頓起疑心，於是轉交警方跟進，並揭發騙局。

據了解涉案屬於巿建局重建計劃的單位，位於土瓜灣榮光街72號。（陳傲淇攝）

比對兩個物業的土地註冊處資料後，可見兩個物業易手予新業主前，皆是由同一間財務公司承造按揭或押樓貸款。另外，負責中環和安樓姓楊原業主貸款的律師樓律師，亦與替榮光街姓岑新業主處理貸款的律師為同一人，反映兩個物業在交易中有不少相似之處。

執業大律師陸偉雄表示，如果新業主涉嫌與案件有關而被捕，即其業權可能是以犯罪手段取得。當警方有足夠證據，然後落案起訴，並經法庭裁定罪成後，業權原有人或其受益人可要求法庭頒令物業交易無效，並取回業權。不過，如果被告提出上訴，便要經上訴庭、終審庭等裁定其有罪後，業權原有人或其受益人才可以進行上述程序，惟過程需時，甚或需要數年時間。