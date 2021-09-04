呃樓案｜ 被指是案中主謀　蕭震然含淚呼冤：我先係受害者

「我好似社會性死亡，名譽掃地」，捲入「呃樓案」的「熊貓大狀」律師義工團召集人、大律師蕭震然接受《香港01》專訪時表示，警方的指控陷他於不義，妻子於不知情下購入其中一個涉案的中環和安里單位，就像普通樓宇買賣，但他卻被指是案中主謀、詐騙集團主腦，一家人飽受衝擊，妻子因案件喪失保險牌，老父過往以他是大律師為榮，如今無顏面見人，鬱鬱不歡，蕭悲嘆﹕「我先係受害者」 。



案件曝光後，蕭震然形容如跌進幽谷，其律師工作被迫暫停，少年警訊名譽會長即時停職，香港工商總會跟他割席，其他政府公職恐怕也不保，多年來的社會服務建立的名譽付諸東流。

蕭震然說到案件對家人的衝擊不禁落淚。（黃偉民攝）

蕭表示，無辜牽涉「呃樓案」，與妻子並不認識該詐騙集團成員，而且和安里單位並非市建局收購的單位，妻子完全是從合法渠道購入，並依正法律程序完成，該單位於去年11月至今年2月完成買賣，售價530萬元，妻子做了六成按揭，首期、釐印費及其他費用約300萬元，他反問倘兩夫妻存心欺騙，會真金白銀買樓，並留下自己資料讓警方追查: 「會唔會蠢到申請幾百萬樓按上會，仲要貼錢去買樓」，他強調自己反而是受害者。

他表示，警方早前就案件邀請他助查，他已全力協助，不料警方在記者會上的口吻，把他說成集團主腦一樣，「話我作為聯絡角色，我點可能係聯絡人，根本唔認識佢哋，咁樣講法好誤導，偏離事實。」

蕭震然指多年來服務社會，卻被官司導致名譽掃地。（黃偉民攝）

他指出，買賣過程是經雙方律師樓交付文件，曾親到單位看過，覺得沒有甚麼問題才購入，至今年5、6月間，警方沒有透露賣家生死。至本月1日被捕時，警方才透露探員在較早前到另一個位於天后的單位尋找賣方的時候，發現一具屍體陳屍在單位內。

蕭形容警方高調拘捕他是摧毀其名譽和事業，一家人同受衝擊，任職保險業的妻子，因官司纏身喪失保險牌，老爸過往因他考獲大律師牌照及服務社會，以他為榮，如今他被指是案中主謀，老爸頓感顏面掃地，飽受打擊，蕭大嘆：「老人家身體唔好，好擔心佢頂唔住。」

他現時除擔心太太購入的物業合法性外，損失大筆金錢外，更指事件連累了妻子、家人及他的名譽，說着說着他禁不住流下眼淚，「我好似社會性死亡，名譽掃地，以後點見人」，他稱會為自己和妻子的清白奮戰到底，相信法律會還他公道。