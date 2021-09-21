修樹奪命工傷｜殉職女工曾賽茹10月12日設靈　翌日安葬浩園

西環升降台修樹奪命意外，55歲康文署樹木組技工曾賽茹殉職，將安葬浩園。曾賽茹長子劉先生表示，母親喪禮定於2021年10月12日於萬國殯儀館設靈 ，並於翌日舉行大殮儀式後隨即辭靈，出殯前往粉嶺浩園舉行土葬禮。



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修樹奪命意外成因至今懸而未解，曾賽茹家人曾向升降台意大利廠商BENELLI發信查詢，獲回覆指相信搖臂曾燒焊方法加裝鐵枝，斷開位置剛好發生在燒焊位置末端，改裝加上長年累月損耗不斷惡化而無人發現，導致悲劇。

但康文署表示根據記錄，從供應商買入該車輛至交付的過程中，以及康文署在接收該車輛後，升降台機械搖臂均沒有進行任何的額外加固改裝。升降台由合資格的外判承辦商負責保養及維修，過去一年並無故障紀錄，在事發前亦沒有收到員工反映使用升降台時出現問題。在意外發生後， 康文署現已暫停使用所有部門的升降台車。

(家屬提供圖片)

事發上月18日上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。