水警失蹤｜海上走私影片曝光　大飛圍躉船取貨　遇警逃逸撞橋躉

疫情封關下走私客變招，改以海上走私為主，更安排過百船隊高速往來中港水域運走私貨往內地，昨日（25日）水警小艇隊追截大飛時，遭刻意撞翻船身，導致女高級督察墮海失蹤。近年海上追逐戰時有發生，亡命之徒經常以死相搏，直撞水警船隻企圖逃走，亦不時有走私船逃走時撞及其他船隻。《香港01》取得多段影片，可見走私船隊沒有亮燈下，黃昏時間於一艘停泊在本港水域的躉船取貨，並有影片疑拍攝於港珠澳大橋，一艘懷疑走私大飛逃避水警追捕，於橋躉間高速「掟彎」，企圖撇甩後方的水警，惟其後疑失控撞向橋躉。



《香港01》取得多段影片，疑似拍攝到走私過程，可見一艘躉船停泊在海中央，多艘沒有亮起燈號的船隻駛近躉船，兩船的人會對話接洽，同一時間有至少3至4艘船圍着躉船，而躉船上的人會操作吊臂將一大件的貨物吊運至小船上。此外，近月亦時有影片拍下近百艘大飛於海上高速飛馳，據悉全部是走私快艇。

另外，其中一條影片疑拍攝於港珠澳大橋，當時橋躉上有不少釣魚客正在釣魚，目擊情況及舉機拍攝。一艘懷疑是走私快艇橋下在高速行駛，後方一艘水警快艇響着警號追截。走私客為了擺脫警方的追捕，突然在橋躉間高速轉彎，試圖向反方向逃走，拍片者亦不斷高呼﹕「嘩，冇得玩呀，唔好炒埋嚟呀大佬！」最終走私快艇疑失控，直撞向橋躉，有釣魚客慌忙退避。

知情人士指出，自2020年初因疫情封關後，海上走私趨於嚴重，走私熱點亦由過往的南丫島轉移至機場對出、屬水警西分區管轄範圍的沙洲一帶海面，以便走私「大飛」接貨後，以較短的距離最快到達內地蛇口落貨。

一般而言，配合走私活動的駁船或躉船會於下午時分，在本港避風塘接載貨物，大多為內地有大需求的冰鮮凍肉，然後躉船會前往沙洲等走私熱點等候接貨。負責把風的「天文台」確定海上沒有執法部門巡邏後，便於黃昏時分通知走私船隊，包括貨船、漁船、大馬力快艇，越過香港水域駛近躉船，躉船上的人以螞蟻搬家的方式，將貨物搬到走私船，再由走私船將貨物送往內地。如果順利的話，走私活動會一直持續至晚上9時。

至於上述影片所拍攝的驚險情況，知情人士指出，此類情況自疫情封關後屢見不鮮，而且走私快艇速度快，機動性高，靠近內地水域，水警及海關船隻難以追截，所以更加有恃無恐， 在海上穿梭往還。

+ 2

▼▼過去兩年海上追逐戰驚險事件▼▼



2020年1月21日﹕海關淺水巡邏船在沙洲追截走私船期間翻沉，船上關員3死2傷。

2020年7月6日﹕水警於果州群島東北面追截走私船隻時，被走私船撞向小艇，一名水警手部重傷，右手食指兩節需要截肢。

2020年12月3日﹕海關和水警在沙頭角海採取聯合反走私行動，檢獲8000萬元走私貨，拘捕3人，水警當時記者會上表示海上攔截困難，3艘水警快艇追截及曾發射照明彈，疑人以每小時36海里高速向鹽田方向駛去，在少於1分鐘時間內逃去。

2021年3月19日﹕水警在龍鼓灘一帶海面追捕一艘可疑快艇，曾近距離連發多枚信號彈，最終可疑快艇在龍鼓灘擱淺，兩男逃去無蹤。

2021年7月27日﹕水警在屯門龍鼓灘對開海面追截兩艘高速逃走的可疑快艇，快艇上5名男子棄船跳海，4人獲救1人失蹤。

2021年9月22日﹕屯門龍鼓洲一艘木船與一艘快艇相撞，兩名內地男子墮海送院，其中一人死亡。據悉木船正在走私凍肉，船長涉嫌「危害他人海上安全」及「非法入境」被捕。

▼▼水警小艇反艇 1失蹤3受傷▼▼

