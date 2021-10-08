樂活道塌棚架｜惡劣天氣應避免戶外工作　工權會籲勞工處徹查事件

跑馬地樂活道比華利山塌棚架釀一死一傷，女工慘被活埋棚架堆下喪命。勞工處指已派員到意外現場了解及就意外原因展開調查，將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，並指僱主應盡量避免指派僱員在颱風及暴雨等惡劣天氣下工作。工程承辦商華營指棚架於本月初通過安全檢查。事發時該名女工正進行地面工作，地面工作環境按照勞工處的《颱風及暴雨情況下工作守則》執行。

翻查上述《守則》，有指引指出，當僱員在戶外及空曠地方工作，而黃色暴雨警告信號在工作時間內發出，主管應盡快安排僱員暫停安全受影響的戶外工作，並到安全地方暫避。



涉事改建及增設工程承辦商為華營建築有限公司。華營表示，一名分判商女工於意外中身故，深表遺憾，並向有關工友及其家屬致以最深切的慰問，及提供一切協助。該項目之棚架於10月初通過安全檢查，目前正配合政府相關部門調查事故原因。

事件發生時為三號強風信號以及黄色暴雨警告信號，棚架上的工作當日已預先安排暫停，因此沒有涉及任何工人在棚架上施工，而其餘地面工作環境亦按照《颱風及暴雨情況下工作守則》執行。事件發生時，該名女工正進行地面工作。公司安排了專人跟進及密切留意涉事地盤狀況以及受傷人士之相關情況。

工業傷亡權益會（工權會）人員事後趕赴醫院，向事主家屬提供即時支援及協助，據悉，姓魏女死者與丈夫育有兩名成年子女。工權會譴責工程承辦商及僱主在惡劣天氣下繼續安排户外工作，罔顧工人安全，並呼籲勞工處應徹查事件，給予公眾交代。

建造業總工會對意外深表遺憾，對死者家屬致意深切慰問，建造業關懷基金亦向家屬提供情緒輔導及支援協助。建造業總工會要求勞工處展開深入調查，認真汲取沉重教訓，檢討現時漏洞，從速修補不足。同時強烈呼籲，承建商須視工友為重要資產，在惡劣天氣情況下工作，將會構成極高的安全風險。

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勞工處發出「暫時停工通知書」

勞工處表示，對有工友身故感十分難過，並對死者家屬致以深切慰問。勞工處將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至勞工處信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

《守則》指黃雨下應暫停安全受影響的戶外工作

一般而言，僱主應盡量避免指派僱員在颱風及暴雨等惡劣天氣下工作；如僱員無可避免需在惡劣天氣下工作，僱員必須預先評估相關風險，確保工作危險因素受到適當的控制，並在合理切實可行的範圍內將該等風險減至最低。

勞工處編製的《颱風及暴雨情況下工作守則》（《守則》）中，提及惡劣天氣下在戶外及空曠地方的工作安排的參考指引。當發出黃色或紅色暴雨警告信號，主管應盡快安排僱員暫停安全受影響的戶外工作，並到安全地方暫避。而惡劣天氣警告，包括雷暴警告、山泥傾瀉警告等，以及一號或三號信號，主管則應按實際情況安排僱員暫停工作。

勞工處又指，根據《職業安全及健康條例》（509章）及《工廠及工業經營條例》（第59章）的一般負責條款，僱主有責任確保僱員在工作時的安全及健康，包括為他們提供安全的工作地點、作業裝置及工作系統等。僱主若違返上述條款，最高可被判處罰款50萬元及監禁6個月。