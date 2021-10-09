樂活道塌棚架｜巨型棚架倒塌封路　工人通宵清理　8號風球下停工

昨日（8日）跑馬地樂活道比華利山棚架疑受天雨影響倒塌，釀成一死一傷，該幅約100米乘150米的巨型棚架倒塌，阻塞樂活道行車線。至今（9日）早上約9時，樂活道來回方向近比華利山仍全線現封閉，有車輛行駛至該處需要掉頭。現場可見，塌下的棚架仍未完全清走，不少竹枝在行車路及屋苑範圍。早於凌晨時份，有工人冒風雨通宵清理棚架，至今晨天文台發出8號風球，工程人員亦停止清理工作，並留在安全地方。



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跑馬地樂活道巨型棚架倒塌一刻：



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事發於昨晨（8日）10時16分，5男2女工人正在樂活道進行地基工程，同時兩輛私家車駛經來回行車線，突然比華利山一棟大廈外牆、面積100米乘150米的巨型棚架倒塌，壓住兩車及樂活道。兩車司機自行脫困，其中一人手部受傷，惟正在工作的兩名男女雜工走避不及，遭棚架淹沒。消防趕至救援，男工幸無受傷，由消防員帶往安全位置，惟另一名女工則不幸被壓在棚架下方，重傷昏迷，消防搜索約1小時20分終將她救出，惜女工被送住律敦治醫院搶救後證實不治。受事件影響，現場交通嚴重受阻。