獅子山風球｜泳客無懼風球照游水滑浪　救生員：惡劣天氣不應下海

熱帶氣旋「獅子山」昨晚於海南省登陸，惟本港風力仍有增無減，天文台今日（9日）早上6時40分改發八號東南烈風及暴風信號，至下午仍然持續。網上流傳在八號風球下有市民無懼狂風，照樣在黃埔海旁游泳及沙灘滑浪。有救生員工會呼籲泳客應到有救生員當值的地點游泳，惡劣天氣及懸掛紅旗時更不應下海游泳。



網上流傳片段，拍得今早於黃埔海濱近大環山泳池對開，一名泳客無懼風球於海旁游泳，片段可見海面不時出現湧浪，泳客更數度幾乎被海浪蓋頂。據了解，黃埔海濱平日亦經常有泳客風雨不改下海游泳，即使間中有大船經過亦會照游。

除了海旁外，亦有不少人會於風球下到泳灘觀浪及滑浪，康文署於昨日起已因應天氣惡劣，於多個泳灘懸掛紅旗呼籲市民請勿游泳。惟今日於八號風球下，有網民拍得於下長沙泳灘仍有人未理警告下海滑浪。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮呼籲，泳客應到有救生員當值的地點游泳，惡劣天氣及懸掛紅旗時更不應到泳灘游泳。他舉例泳灘救生員一般於早上9時起當值，惟不少晨運客慣常於清晨起便下海游早水，尤以年長的泳客較多，如發生意外時相當危險。胡啟榮又表示，正與康文署商討能否於各泳灘救生站外擺放AED機（自動體外心臟去顫器），讓公眾有需要時可用作急救用途。