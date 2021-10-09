獅子山風球｜天文台預測圓規下周三逼近　離岸高地風力達8號風球

熱帶氣旋「獅子山」意外地今日（9日）為港帶來8號風球，一風未完，天文台預測恐成「獅子山2.0」的另一風暴下周來襲。熱帶氣旋「圓規」今早增強為熱帶風暴，料將向北再轉西，下周初直搗香港所在的南中國海北部，下周二（12日）至三（13日）以接近強烈熱帶風暴上限，在香港以南400公里防範範圍內掠過。



天文台預測東北季候風「加持」，本港下周二將吹清勁（5級）北至東北風，離岸及高地達強風程度（6至7級），即3號風球風力；隨着圓規下周三更接近香港，將吹清勁（6級）東至東北風，離岸及高地達烈風程度（8級），即8號風球風力，雨勢有時頗大，惡劣天氣將延至下周四（14日）重陽節。



熱帶氣旋「圓規」今下周二（12日）至三（13日）以接近強烈熱帶風暴上限，在香港以南400公里防範範圍內掠過。(天文台圖片)

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．天文台發8號風球▼



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料下周二日間天晴乾燥 晚上狂風驟雨

天文台下午4時半公布的九天天氣預報顯示，熱帶氣旋獅子山「威力」將延至明日，吹清勁至強風程度的東至東南風（5至6級），初時離岸及高地達烈風程度（8級），密雲並有狂風、驟雨及雷暴，日間驟雨逐漸減少，海有大浪及湧浪。

到周一轉吹清勁（4至5級）北至東北風，大致天晴，日間乾燥；周二天氣變化大，日間短暫時間有陽光及乾燥，晚上有幾陣狂風驟雨，吹清勁（5級）北至東北風，離岸及高地達強風程度（6至7級）；到周三更轉吹清勁（6級）東至東北風，離岸及高地達烈風程度（8級），雨勢有時頗大。

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圓規將增強至強烈熱帶風暴 向西移向海南島

下周天氣變化料是熱帶氣旋圓規所帶動。天文台的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，圓規料由菲律賓呂宋島以東的西北太平洋，向西經呂宋海峽進入南海北部，再一直向西趨向海南島，經過香港以南海域。

圓規今早8時增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時75公里，將逐漸增強至強烈熱帶風暴，天文台預測周一下午初段中心附近最高持續風速為每小時105公里，其後經呂宋海峽進入南海，不太可能會在呂宋島先登陸。

圓規料於周一晚至周二早上進入本港800公里防範範圍，中心附近最高持續風速增至每小時110公里，與颱風級別接近（中心附近最高持續風速每小時118公里）。天文台料圓規周二下午逼近香港東南約500公里，之後打橫行，在周二晚至周三上半日攻入香港以南400公里範圍。

由於料會「西登」，本港將吹東至東北風，與東北季候風的共同影響下，疊加效應或令圓規成為「獅子山2.0」。

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