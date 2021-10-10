樂活道塌棚架｜封路拆棚三日今解封　業主要求檢查棚架迎「圓規」

熱帶氣旋「獅子山」席捲香港，帶來懸掛長達22小時的八號風球，之後逐漸移離香港，目前一號戒備信號現正生效。上周五（8日）三號風球懸掛期間，跑馬地樂活道一幢正進行外牆翻新工程的大廈，巨型棚架塌下，竹枝碎石擋樂活道行車線，更造成一死一傷。今（10日）早有數名工人利用吊車、夾斗車，清理路面及高處竹枝碎石，目前該段樂活道來回行車線仍然封閉，現場所見，棚架雜物已清理大半，尤其是橫亙在馬路上的竹枝已移除，另跌落鄰座的雜物亦已搬走。

晚上10時16分，運輸署表示，較早前因棚架倒塌而封閉的樂活道（來回方向）介乎樂景臺與樂天峯之間的全線現已解封。



跑馬地巨型棚架倒塌一刻：

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事發於上周五（8日）上午10時16分，比華利山F座大廈一幅100米乘150米的棚架倒塌，壓向樂活道來回行車線，兩輛私家車及兩名在地面工作的工人被壓在棚架下。兩車司機自行脫困，其中一人手部受傷，其中一名工人亦在消防員協助下前往安全位置，他並無受傷。其餘一名55歲姓魏女雜工則下落不明，在風雨中被救出，可惜送院後不治。

跑馬地樂活道比華利山業主立案法團主席楊民儉表示，據他所知，華營建築今日已派員接觸女工家人。此外，不少熱心業主自發提出希望表達心意，故明天管業處會張貼通告，為涉事家庭籌款，希望本周內可以籌到一定款項，預料會有六位數字。

他又指，今日天氣好轉，承辦商加緊清理塌下的棚架，估計經屋宇署人員檢查沒有危險性後，有機會在今日晚上通車。至於塌棚的F座頂層尚有小量棚架未移除，工人今日已進行加固以防再倒塌，相信明日便會拆除。而其餘E座及座的棚架，業主立案法團今日已通知華營，要求他們派員檢查棚架的穩固性，確定是否需要加固以應付下個襲來的熱帶氣旋「圓規」。

楊民儉於晚上10時許補充指，樂活道已於晚上10時開通。他指，私家路的其中一條車路（靠近樂翠台的車路）和L2玻璃大堂亦同時開通，保安部人員會穿着反光衣，帶備對講機協助指揮交通。另外，明早承辦商會派員清拆G座頂樓竹棚，私家路會和L2玻璃大堂暫時被圍封，如清拆順利，料下午2時解封。