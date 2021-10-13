西環的士兇案｜疑兇住所曝光　鄰居心慌：出入會加倍小心

48歲的士司機韋劍雄昨（12日）凌晨在西環東邊街遭兇徒用菜刀割頸殺害，被警方形容為「相當暴力」、且「極度危險」的疑兇蔡南生仍然在逃。據悉疑兇居於第二街一大廈低層單位，昨日大批警員登樓逐家逐戶「洗樓」調查，但疑兇住所已人去樓空。有街坊得悉疑兇原來住在毗鄰單位，坦言「咁樣梗係驚啦」，又指自己會加倍小心，「睇清楚無人先出門」。



現場是第二街一幢唐樓，消息稱疑兇居於大廈一低層單位。《香港01》記者今（13日）下午到大廈了解，發現涉事樓層有一道鐵閘，內有兩個單位。據知其中一個懷疑就是疑兇所住。有街坊稱昨日有大批警員到場追緝疑兇行蹤，惟涉事單位屋內無人。人員於是在大廈逐家逐戶「洗樓」調查。至今日警方已先後兩度發相通緝疑兇。

同層鄰居許女士講述警方昨日登樓調查情況，「警察畀（疑兇）張相我望，但咁好難認到」，她直言「我（住）喺呢邊，佢（疑兇）喺嗰邊，最入單位」，過往未見過疑兇，據知疑兇所住單位是租住，大約租住3至4年。許女士又表示，案發後疑兇沒返回單位，不過相信「佢都走唔甩啦，咁多線索，（警察）梗係搵到佢嘅。」

另一鄰居郭太亦稱未見過疑犯，當她得悉疑犯就住在毗鄰單位後，則感到害怕。她坦言：「咁樣梗係驚啦」，日後會加倍小心出入，「睇清楚無人先出門」，又指 「有人出咪畀佢出先，我遲啲出」。