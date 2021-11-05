海關瓦解跨國販毒集團　揭1.3億元洗黑錢　檢3億元可卡因拘6人

海關偵破跨國販運可卡因案件，檢獲約262公斤市值約3億元可卡因。海關指，疫情下毒販不斷改變渠道販毒，包括報稱運載舊飛機引擎、急凍雞腳，海關發現毒販利用空殼公司寄貨及收貨，以逃避執法人員偵查。今次案件，有人用冷凍貨櫃的防熱物料收藏大量毒品，毒販於本港收貨後安排往偏僻鐵皮場拆貨，最終人贓並獲落網。



海關調查發現販毒集團一名女成員旗下3間公司，與販毒案件的收貨公司有關，有人用數間空殼公司遙距控制貨櫃入口及本地物流。至今海關合共拘捕3男3女，包括一名53歲香港女子，涉嫌協助犯罪集團洗黑錢逾1.3億元。海關指，相信該次行動已瓦解一個企圖非法販運危險藥物、清洗黑錢的跨國犯罪集團，不排除有更多人被捕。據了解，案件涉及逾3個黑幫集團。



海關偵破跨國販運可卡因案件，檢獲約262公斤可卡因市值約3億元。（蔡正邦攝）

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，毒販利用空殼貿易公司以海運及空運方法，販運過百公斤的毒品到香港。海關集中調查物流鏈及資金流。早於去年5月一宗飛機引擎藏毒案，海關發現有271公斤可卡因收藏在飛機引擎內，該批毒品由厄瓜多爾經海路到香港，當日案件沒有人被捕。李表示，由於毒販利用空殼公司犯案，令到人員無法追蹤線索，海關調查後發現傳真機號碼出現關鍵線索，有人用數間空殼公司遙距控制貨櫃入口及本地物流，海關展開調查後鎖定一家本地食品公司。

冷凍貨櫃防熱物料藏大量毒品

海關發現該公司有一櫃由巴西海路入口的貨物，於10月18日海關扣留貨櫃檢查，並於貨櫃的底部暗格發現262公斤可卡因，估計市值約3億元。該次行動亦是海關首次發現，有人用冷凍貨櫃的防熱物料收藏大量毒品，李指手法相對低端，而海關使用的X光掃描電子系統，經檢查後所有毒品已經無所遁形。

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去年4月稱載飛機引擎貨櫃 藏有271公斤可卡因

海關毒品調查科毒品調查第2組指揮官方向榮指，去年4月海關扣查一隻報稱載有飛機引擎的貨櫃，但經海關調查後再無人認領貨櫃。同年5月，海關檢查後發現內藏271公斤可卡因。海關發現寄貨員為一名厄瓜多爾籍男子，收貨人為本地公司，該公司由一名外籍人士持有，而男子自2013年開始從未抵港。

海關發現一張列明購買舊飛機引擎的17,000美元發票，發票上有傳真機號碼，該公司為一間本地海產公司，當時公司的唯一股東為一名53歲香港女子。而收貨人的空殼公司與本地海產公司，均是同一秘書公司成立，而該女子的戶口有大量可疑的銀行交易，包括曾經用約17,000美元現金存入銀行，之後再電匯至厄瓜多爾籍男子的個人戶口內。

53歲婦涉嫌協助犯罪集團 清洗黑錢逾1.3億元

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，該名53歲姓林女子報稱為3間公司的董事，3間公司均用同一間位於觀塘的秘書公司，該地址正是去年毒品案件的收貨人地址。她有12個戶口自2017年至2020年，有多宗大額的可疑交易，涉及1.3億元，主要以英元及歐元入帳到香港，再分批以現金提走款項，不排除她一直協助犯罪集團洗黑錢。海關發現，她先後用自己及他人身份開立不同公司。該女子曾短時間擁有一間食品公司，但在飛機引擎案件後將公司轉手予一名內地男子，而該名內地男子自2015年都沒有來港，因此該公司有機會是空殼公司。

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報稱載有凍雞腳貨櫃 暗藏3億元可卡因

於今年10月初，該公司申請一艘由巴西入口、報稱載有凍雞腳的貨櫃，10月18日海關扣起該貨櫃檢查，並發現裡面有262公斤可卡因，於是海關部署拘捕行動。之後，該名53歲本地女子親自到船公司，處理船務文件並提櫃，10月23日集團安排拖頭將貨櫃運送至上水一個貨場，他們將櫃內所有凍雞腳取出，再放在另一個櫃內儲存。之後該個暗藏毒品的空貨櫃，轉移至新田另一個較偏僻的鐵皮場。

一可疑男登上私家車逃去 海關呼籲該男子盡快投案

一日後，有人到場試圖鋸開貨櫃及取出毒品，海關當場拘捕一名30歲本地男子。另一名在場男子突然發爛，他登上私家車衝破防線，高速逃離現場。據了解，該男子逃離時遺下個人證明文件。海關根據調查，極速鎖定該名逃犯的身份，他為一名42歲姓楊的本地男子，海關指已向法庭申請通緝令，並呼籲該男子盡快投案。

前日（3）下午，海關於天水圍及元朗3個不同地方採取拘捕行動，先於一間酒店內拘捕一名53歲姓林本地女子，房內有大量公司文件及單據，有文件與兩宗販毒案件有關，她為販毒集團的骨幹成員。另外，海關於兩個住宅單位再拘捕2女1男，他們疑與姓林被捕女子有關，單位內有相關公司交件。行動中，海關合共拘捕3男3女，年齡介乎30至64歲，至於姓林女子會被落案兩項販毒罪，目前正通緝一名42歲姓楊的本地男子，海關不排除有更多人被捕。李錦榮表示，今年海關偵破6宗大型毒品案，合共檢獲1噸毒品。