網傳訓練員推導盲犬落路軌　導盲犬服務中心：已停用月台訓練方法

香港導盲犬服務中心被質疑不當訓練導盲犬，近日一條片段在網上流傳，一名疑身穿導盲犬服務中心制服的男子，在港鐵月台上將導盲犬放落路軌，然後將狗拉回月台。網民嘩然批評中心殘酷訓練狗隻。中心在其facebook專頁發聲明回應，指影片節錄大約6至7年前的內部訓練短片，訓練團隊於安全的環境中，運用了傳統的訓練方法，是屬於最後的高階訓練，讓導盲犬體驗靠近月台邊緣的危機感覺，以降低或避免未來狗狗領著視障人士走到月台邊緣，而發生墮進路軌的機會。



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網上片段全長25秒，片段以慢格顯示一名身穿香港導盲犬服務中心衣服的男子在港鐵月台中，把一隻訓練中的導盲犬放落路軌，再將狗隻拉回月台。網民批評訓練方式令狗隻受驚嚇。

香港導盲犬服務中心在facebook專頁回應，指現時港鐵多條鐵路沿線已安裝有月台幕門，但東鐵、輕鐵線仍未裝有月台幕門，如果導盲犬帶領視障人士不小心走近月台邊緣，後果不堪設想。中心指片段節錄自大約6至7年前的內部訓練短片，基於視障人士使用者首要的安全考慮，資深訓練導師與導盲犬於港鐵月台正進行訓練。那時，訓練團隊於安全的環境中，運用了傳統的訓練方法（Positive punishment），讓狗狗接受這個最後的高階訓練，體驗靠近月台邊緣的危機感覺。導師希望透過這個體驗，以降低或避免未來狗狗領著視障人士走到月台邊緣，而發生墮進路軌的機會。

訓練由港鐵提供一個安全的時間和安全的車站，確保訓練時間完全沒有列車進出，以進行這個實地訓練。中心對於影片不安「深感抱歉」，指訓練模式一直演變，增加以正向方法 （Positive reinforcement），給予獎賞、鼓勵和讚許，讓狗狗正面學習。故此，中心已停止使用這種月台訓練的方法，現時正向訓練是狗狗訓練的核心理念。

香港導盲犬服務中心之前曾被批評粗暴訓練導盲犬，其中一次一隻導盲犬疑似走錯方向，一名女訓練員隨即用全力拉扯狗繩，迫使牠回頭，期間狗狗尖叫一聲、上半身曾凌空片刻；另外又曾被指強行放膽怯的犬隻到扶手電梯。