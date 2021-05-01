導盲犬服務中心記者會　寄養家庭踩場　斥粗暴待狗、隱瞞癌犬病況

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-01 20:23

日前網上流傳影片，一名香港導盲犬服務中心訓練員大力拉扯導盲犬狗帶，及強行放膽怯的犬隻到扶手電梯。中心主席張偉民今日（5月1日）就拉扯犬隻事件致歉，指新手訓練員一時失措，非刻意傷害。 訪問期間，退役導盲犬Google的寄養家庭Thomas和Fanny突然進入房間，指控張偉民向他們隱瞞Google患癌的狀況，使他們非常傷心。另有寄養家庭指責中心訓練導盲犬方式粗暴，「好似舊時打仔」。張偉民以「私人問題」拒絕回應三人，其後轉身離場，亦無再回覆記者的電話及短訊。

張偉民：訓練員是初級學生

香港導盲犬服務中心的主席張偉民（Raymond Cheung）承認，拉扯犬隻的網上片段為中心內部流出，攝於2018年，原作內部檢討之用。他指涉事訓練員當時「係好junior（初級）嘅學生」，狗隻亦是初階訓練。

事發時狗隻受到干擾便向後望，他認為學生反應動作較大，但非刻意傷狗隻，中心在事後已進行檢討，該狗亦無再受訓。他稱，正常轉身訓練應用言語叫狗隻回頭，但學生或因焦慮情緒，當刻無法思考。被問到為何他站在旁觀望，不阻止拉扯，張偉民解釋，事出突然「唔會撲出去、捉住佢」，需待學生情緒冷靜再教導糾正。

張偉民稱，導盲犬訓練有很多不同派別，需與時並進。（余俊亮攝）

張偉民又稱，導盲犬訓練有很多不同派別，「時代轉變，中心都應該與時並進。」他與該學生於2018年底赴韓國學習「正向訓練」，提升訓練技巧，減少不必要拉扯動作，改為獎賞犬隻。

導盲犬訓練員Kelvin稱，導盲犬多數由1歲半開始訓練，為期6至9個月，訓練內容包括「領路指令」，例如向前、轉左、轉右、停下，「可以用獎勵方法，踏前或轉彎就有食物。」 當犬隻不聽話，譬如自行衝前時，可以傳統方法勒停，或者自己停低然後獎勵。他強調訓練員要與犬隻感情好，使牠有意願工作，開心完成任務。

首隻導盲犬Google前寄養家庭突闖記者會

訪問期間，導盲犬寄養家庭Thomas和Fanny進入房間，指控張偉民向他們隱瞞退役導盲犬Google的身體狀況。張偉民顯得錯愕，向他們說「咁錯蕩」，後以「私人問題」拒絕回應。

Thomas及Fanny斥：「我哋同Google嘅感情好似親仔一樣，但佢（張偉民）唔畀我哋見佢，好似仇人咁。」Thomas向記者解釋事件來龍去脈期間，張轉身離開房間。

Thomas和Fanny是本港首隻導盲犬Google的寄養家庭，在2011年開始養4個月大的Google。香港導盲犬服務中心在同年12月帶走牠作訓練，不再容許夫婦二人與其見面。

Fanny記掛感情猶如兒子的Google，憶述當時「只可以在公眾場合望下（Google）、偷偷摸下佢。」

二人與中心的關係亦隨之變差。數年過後，Thomas和Fanny在輾轉間認識Google的服務家庭，由2015年開始，兩個家庭在中心不知情下，每月帶同Google見面，關係融洽。

Google在2019年退役，後來Thomas和Fanny從服務家庭得悉牠過重，致髖關節毛病惡化。二人接牠回家減肥數個月，體重由40公斤減至35公斤。

兩個家庭相處相安無事，直至2020年7月，Fanny從另一朋友口中得知Google患大腸癌，更指牠將在兩天內被人道毁滅。

Fanny立即向服務家庭求證，最初遭隱瞞，後來被敷衍回應「無事」。她不解為何服務家庭對他們的態度180度轉變，懷疑他們受到壓力。二人至今未知Google是生是死，Thomas曾向張偉民查詢，但遭拒絕。他直言對中心信心全失，只希望了解Google的身體狀況，盡責任照顧牠終老，亦不介意負擔全數醫藥費。

寄養家庭Anthony指，香港導盲犬服務中心粗暴對待犬隻非單一事件。（余俊亮攝）

另一寄養家庭斥粗暴對待非單一事件

另一寄養家庭Anthony指，香港導盲犬服務中心粗暴對待犬隻非單一事件。他在2015年開始暫養四個月大的幼犬Coby，當時牠見人便會往上撲向他們。張偉民見狀便示範，用力以膝頭撞向Coby的身體，使其慘叫，令Anthony感到難過。

後來有另一教練教他，應輕力抓住Coby的腰部，讓牠失重心便會著地。Anthony認為張偉民「受嘅訓練好舊式，好似以前打仔咁，依家時代變咗真係要改。」他於翌年便離開中心。

Thomas和Fanny亦質疑，中心以往訓練導盲犬的方法不當。Fanny舉例稱，Google年幼時怕水、不敢游泳，張偉民教導他們將食物拋進水中，狗隻便會追著吃；Google最初亦不敢上扶手電梯，張偉民同樣提倡丟食物引牠前行，惟二人並不認同此做法。

記者已就上述指控向張偉民查詢，惟他未有回覆。