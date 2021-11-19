大圍翻九巴│58歲車長涉危駕被捕　警質疑行錯路肇禍將檢黑盒調查

大圍發生雙層巴士翻側意外，釀成1死11人受傷慘劇。負責拯救行動的消防處，高級消防隊長鄭銘新表示，消防處於18日晚上11時16分接獲報告，指沙田大埔公路大圍段與青沙公路交界發生交通意外，涉及一輛雙層巴士翻側，事件中有12傷者，當中1男1女被困。男傷者據報位處上層左邊近車頭位置、女傷者則困在上層後方。首輛消防車於接報3分鐘抵達現場，消防派出8輛消防車、14輛救護車輛、31名消防員、36名救護人員處理事件。並於抵達後16分鐘內將所有傷者救出。

而高級救護主任林景祺表示，救護車於7分鐘內到達現場，先後出動8架次救護車輛，將傷者分別送往沙田威爾斯親王醫院、及九龍伊利沙伯醫院。車禍中共有12名傷者 ，包括3男9女（19至70歲），其中1人被車身壓住，頭傷受傷，當場證實不治；另一名傷者則懷疑內出血重傷；其餘乘客則多數為身體扭傷及擦傷等。



消防、救護及警方會見傳媒交代翻巴士車禍事宜。(張家豪攝)

警方新界南交通部意外調查及支援組警司林泉表示，經初步調查，涉事為九巴88K線巴士，事發時由火炭駿景園開往顯徑，車上有9女2男乘客。當巴士駛至意外地點時，懷疑行錯路，剷上路中間交界位石壆並向左翻側。警方、消防、救護接報後立即趕往救出。今次的致命交通意外中，一名37歲男乘客頭部嚴重受傷，即場證實死亡；而負責駕駛巴士58歲男司機，因受傷須送院，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被拘捕。

林表示，警方會循多方面調查車禍原因 ，包括司機的精神、健康狀況；車速、車輛結構、及路面情況等。警方會檢取巴士的錄影系統及黑盒協助調查，並呼籲目擊人士致電3661-1348向調查人員提供資料。林續指，上址並非交通黑點。該路段為青沙公路入口位置，車速由50轉為70。至於涉事車速多少，林稱要待黑盒資料、及根據錄影系統的片段計算。