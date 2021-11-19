九巴奪命車禍│團體促座位加裝安全帶　車長避免兼顧多條路線

大圍一死11傷車禍引起各界關注，有區議員及多名民間關注組成員今（19日）在車禍現場召開記者會，並提出一些交通改善建議，如要求巴士上層座位加裝安全帶、巴士公司應避免司機同時兼負多條路線重複、相似的巴士路線。



公民力量主席暨新界東北交通關注組成員潘國山表示，事發路段為大埔公路連接大圍及沙田市中心的行車天橋斜路，該天橋落斜位置經常有車輛加速及衝燈的情況，而天橋落斜前方則為肇事分隔路口，車輛容易因超速衝燈而收掣不及，或胡亂切線釀成意外。潘國山建議，在大埔公路大圍段成全路及成運路交界安裝衝燈攝影機及偵速攝影機，以確保車輛以 安全速度駛經路口及改變行車路線。

新界東北交通關注組成員李梓敬表示，肇事巴士上層只有車頭位置的座位設有安全帶。而車輛中身亡的乘客則坐在上層第2或第3排位置，座位卻並無安全帶，他認為應全面實施 所有巴士上層位置安裝安全帶，以及修例強制上層乘客佩戴安全帶。李梓敬表示，應檢視該處單虛線路面安排，應在更早的位置轉成雙白線，確保車輛提早轉線，減少同類意外發生。

關注組成員林宇星認為該處現場分岔路上的傾斜式石壆，容易發生嚴重交通意外，而過往全港傾斜式石壆亦曾發生多次交通意外，導致車輛飛起翻側，他建議該處加建風琴式防撞欄。

關注組成員劉德榮要求九巴公司對路面經驗不足的巴士司機，應避免同時兼負多條路線重複、相似的巴士路線，以減少行錯路及同類意外發生的機會。

關注組成員陳健文要求九巴檢視司機工時規定連續駕駛時數，確保巴士司機有充足休息時間。陳健文指，現時九巴巴士及每位車長都裝配行車安全檢測系統，提醒及報告巴士車長 行車速度、轉彎、傾側、停車各個駕駛動作的安全指數。他建議進一步把系統擴展至全車廣播，讓乘客得知乘搭的巴士的安全水平，以及車長駕駛質素。