大圍翻九巴│37歲孝順仔搭巴士回家不幸喪命　母親傷心路祭

大圍昨晚（18日）發生巴士翻側意外，一輛88K九巴疑因行錯路急扭軚，剷向石壆翻側，事件造成1死11傷，58歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

死者為一名坐上層的37歲姓吳男乘客，他頭部被車身壓住當場不治。數名家屬今日下午返回車禍現場路祭，死者母親情緒悲慟，她稱兒子為孝順仔，昨晚到沙田踢波後乘巴士回家，不料飛來橫禍喪命。



4名死者家屬下午於意外現場路祭。（王譯揚攝）

死者母親吳太及3名家屬，今日下午約4時返回大圍成運路意外現場路旁燒衣路祭，地面擺放香燭、飯盒、水果及可樂。吳太難忍悲痛落淚，她表示兒子生前喜愛踢足球，昨晚於瀝源邨踢波完乘搭涉事88K九巴返家，不料飛來橫禍喪命，她坦言兒子為孝順仔，平日十分照顧家庭，至今仍然未能接受兒子的離去，目前正處理殮葬事宜。

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事發昨晚11時許，警方指經初步調查，涉事為九巴88K線巴士，事發時由火炭駿景園開往顯徑，車上有9女2男乘客。當巴士駛至大埔公路大圍段近青沙公路的入口，懷疑行錯路，剷上路中間交界位石壆並向左翻側。一名37歲男乘客頭部嚴重受傷，當場證實死亡；而負責駕駛巴士58歲男司機亦受傷送院，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。