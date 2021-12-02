港鐵甩門｜銅鑼灣站列車車門脫落　疑廣告牌碰撞　阻服務3小時

今（2日）傍晚約6時放工時間，港鐵綫往堅尼地城方向的一列列車，駛至銅鑼灣站時車門飛脫。 港鐵稱由於銅鑼灣站有列車出現故障，現時港島線來往方向的列車服務受阻，請乘客為行程預留充裕時間。而事件發生至今約2小時，銅鑼灣街頭人潮仍未散去。直至8時45分，故障列車已經移離主行車線，工程人員已經進行緊急修復工作，並已檢查相關路段確認行車安全，港島線列車服務陸續恢復正常。



【20：45】故障列車已經移離主行車線，工程人員已經進行緊急修復工作，並已檢查相關路段確認行車安全，港島線列車服務陸續恢復正常。

【20：28】工程人員用膠紙加固另一同類型廣告燈牌

【20：23】維修人員再次進入鐵路範圍，檢查另一廣告牌

【20：15】人員已移除廣告牌，港鐵表示晚上9時會向公眾交代詳情

【20：05】有約10多名維修人員開始清理玻璃碎

【20：00】維修人員進入路軌範圍檢查意外廣告牌

【19：54】涉事列車駛離月台。

【19：45】銅鑼灣站涉事月台被圍封，港鐵工程人員進行搶修

港鐵稱，該故障列車第一卡有一道車門脫落。暫時無受到報告有乘客受傷。

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港鐵銅鑼灣站列車甩門 灣仔至鰂魚涌站服務暫停 巴士站迫爆

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現時港島線列車服務需要作出調整：

- 來往灣仔至鰂魚涌站服務暫停，港鐵正提供免費接駁巴士

- 來往堅尼地城至灣仔站維持 4 分鐘一班車

- 來往鰂魚涌站至柴灣站維持 4 分鐘一班車

港鐵公司正安排免費接駁巴士行駛受影響路段