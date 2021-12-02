港鐵甩門｜「挨車門」藏危機？　工程師：盡量不倚靠　肇事涉數因

港鐵港島線列車今日(2日)傍晚發生罕見意外！一架列車於載客行駛期間，一道車門突然飛甩跌出車外。有工程師解釋，有關列車型號的車門如浴簾般掛在車廂上，估計是掛勾或路軌出現問題，亦有可能是有外力刮到鬆脫，但指有關力度相當大，而港鐵每日出車時都會測試車門開關。

有工程師指出，雖然車門設計上不可能因為乘客倚靠車門致鬆脫，但仍建議乘客盡量不要「挨車門」。



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港鐵發生通車以來罕見事故，一架港島綫列車突然於行車載客期間，一道車門飛脫跌落路軌。香港鐵路專業人員協會主席張年生指，今次意外罕見，「呢啲唔可能發生都發生。」他解釋，有關列車型號的車門以掛扣形式如浴簾般連接車廂，上方有軌道控制車門開關，下方會有鐵碼扣着車門，並向外開門。他估計，是掛勾因某些原因斷開，又或扣着的軌道出現問題。他指，鬆脫的車門向牆，估計是列車未停定時遇上外力而鬆脫。

他指，港鐵每日開車前都會試開數次車門，每周都會有例行檢查，而列車行了30萬至50萬公里亦會有大維修，車門都會拆下檢查。

香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇說，據其了解港鐵仍在初步調查，現時難評成因，指有機會是車門本有問題，或有外物刮到，「正常都好大力吓」，亦有機會車門本來有問題，再有外力影響。他說，列車行駛期間會有氣壓，設計恰當會壓着車門，但亦有機會對車門構成影響。

至於會否有機會是乘客靠着車門致鬆脫，張年生說，車門要推跌，力度不少，相信機會不大，但仍建議不要依靠着車門；張子惇亦說，有機會車門本來已鬆，再加上外力，現時沒有資料，實在難以估計。