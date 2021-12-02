港鐵甩門│民建聯稱強烈憤怒　張欣宇黃偉信促設專家組徹查

今日（2日）傍晚約6時，一列港鐵綫往堅尼地城方向的列車，駛至銅鑼灣站時車門飛脫。港鐵稱，該故障列車第一卡有一道車門脫落，暫時無收到報告有乘客受傷。民主黨表示是次港鐵車門飛脫意外，情況不能接受，認為政府應勒令港鐵成立特別調查小組調查事件及檢討日常維修檢查程序。民建聯發聲明，稱對港鐡表示強烈憤怒，要求港鐵向受影響乘客提供單程車票以作補償、檢討港鐵故障懲罰機制增加罰則等。

「香港新方向」執委、新界北參選人張欣宇與工程界參選人黃偉信發聯合聲明，指意外是完全不可接受的嚴重事故，有機會造成重大人員傷亡，認為機電工程署鐵路科應立即設立專家調查委員會徹查事件，詳細調查事件成因，港鐵亦須立即全面檢查同類型列車，確保此類事件不會再發生。



民主黨稱恐怖、不能接受 促調查日常保養維修是否出錯

民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，港鐵車門飛脫意外不能接受，指若當時車廂擠迫或在高速行駛時發生類似意外，可能會造成嚴重傷亡。民主黨要求港鐵必須盡快向公眾交代意外成因，包括日常保養維修是否存在嚴重失誤、恆常例行檢查有否出錯，同時港鐵應馬上全面檢查同類型列車車門，防止類似事件再次發生。

韓俊賢認為，政府應勒令港鐵成立特別調查小組調查事件及檢討日常維修檢查程序，同時調查港鐵近年採購的列車在質素上有否問題，調查完成後應盡快公開報告，以釋公眾疑慮。

韓俊賢認為，政府應勒令港鐵成立特別調查小組調查事件及檢討日常維修檢查程序，同時調查港鐵近年採購的列車在質素上有否問題。（黃舒慧攝）

張欣宇黃偉信：完全不可接受 促透徹調查事件

本身是工程師的張欣宇和黃偉信發出聯合聲明，指列車車門飛脫意外是完全不可接受的嚴重事故，有機會造成重大人員傷亡，機電工程署鐵路科應立即設立專家調查委員會徹查事件，詳細調查事件成因，包括是否涉及保養維修安排疏漏等，透徹地對本次事件進行調查，結果亦應在限定時間內盡快向公眾公佈，他們認為，港鐵必須立即全面檢查同類型列車，確保此類事件不會再發生，保障市民乘車安全。

民建聯要求檢討故障罰則

民建聯批評港鐵處理事件反應遲緩，有乘客被困車廂，期間更有人疑似焗暈，路面交通大受影響，又稱對港鐡表示強烈憤怒，要求責成港鐵盡快徹查事件、從速改善事故應變安排、向受影響乘客提供單程車票以作補償及檢討港鐵故障懲罰機制增加罰則。

港島東參選人、中科監察潘焯鴻分析指，事故原因極可能與廣告燈箱外殼脫落有關，又稱：「我入到立法會，誓要班契弟及所有不法之徒繩之於法！港鐵一而再、再而三出事，運房局及港鐵管理層應該主動辭職問責！」

新界北參選人包括張欣宇、劉國勳、沈豪傑和曾麗文。工程界參選人包括黃偉信、盧偉國。港島東參選人包括潘焯鴻、梁熙、吳秋北及廖添誠。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。