貝沙灣綁架案｜標參私家車獨家曝光　棄古洞一士多前　警封鎖蒐證

港島薄扶林貝沙灣發生昨（8日）早綁架案，菲傭與女少主前往幼稚園上學期間，行經域多利道700號對開時，被兩名男子擄上一輛私家車，被載往元朗八鄉大窩村一個貨櫃藏參。菲傭趁綁匪離開，帶同少主爬上貨櫃頂求援，聞聲而至的村民協助報警。警方在大窩村一帶搜索，並在10公里外的古洞馬草壟路發現懷疑涉案私家車，鑑證科人員正進行蒐證。



古洞馬草壟路與河上鄉路交界，發現一輛懷疑用作標參的私家車。

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現場消息指，警方接報在馬草壟路與河上鄉路交界一間士多前，發現一輛私家車。警方到場調查，發現一輛黑色私家車，並人去車空，懷疑涉及貝沙灣綁架案，於是封鎖現場作進一步調查，鑑證科人員奉召到場，以大型帳幕遮蓋該輛私家車，並在帶同鑑證儀器在內蒐證。據了解，人員使用帳幕覆蓋私家車，目的是在內使用煙霧方式取套指模，蒐證更全面。重案組探員亦到場調查，翻看士多門外閉路電視片段，亦在附近一帶搜索是否有閉路電視。

有村民指出，該輛私家車昨晚已停泊在士多前。另有人指，車主是附近村民，該村民將私家車借予友人，詎料對方再借予他人並牽涉刑案。

據了解，警方早前已根據天眼片段鎖定一輛黑色私家車，調查相信有人租用私家車犯案，待疑犯與車主交收時，拘捕一名本地男子。