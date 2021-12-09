貝沙灣綁架案｜標參2.5小時「流產」　消息：家人未接匪徒來電

家住貝沙灣的19個月大女少主昨（8日）早由菲傭陪同前往幼稚園上學途中，被兩名男子綁架，擄上一輛私家車載往元朗八鄉大窩村藏參，幸機警菲傭偕女少主逃出虎口呼救，村民發現協助報警救出兩人。消息稱，由於女少主及菲傭驚慄2.5小時即被救出，綁匪未及致電肉參的家人已經事敗。警方列作企圖綁架案調查，於今凌晨拘捕42歲中國籍男子，事後又在古洞馬草壟路發現懷疑涉案私家車。鑑證科人員蒐證後，傍晚將車拖走作進一步調查。



據了解，被擄走約19個月大的女少主，家住豪宅貝沙灣，父親為日本人，是壽司店東主；惟其父經營的只屬一般壽司店，不是連鎖集團般規模。警方港島總區重案組接手案件，正深入調查受害女少主的家庭背景，以及綁匪的犯案動機，包括會否涉及生意上糾紛，甚至「標錯參」的可能性。

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案發於昨早上8時許，女少主由39歲菲傭陪同前往幼稚園上學，途至域多利道700號對開時，被兩名男子擄上一輛私家車，載往元朗八鄉大窩村一個貨櫃藏參。至昨早11時許，外傭趁「睇水」綁匪離開貨櫃，鬆開頭套及索帶，攜同女少主登上貨櫃頂求援，結果村民發現協助報警，救出兩人。消息稱，女少主的家人未接獲綁匪電話，綁架案已經「流產」。

警方今日（9日）凌晨約3時15分，於上水古洞拘捕一名42歲中國籍男子，至今午4時許，被捕男子由警車押送至西區警署扣留調查。警方又在距離藏參地點逾10公里外的古洞馬草壟路，發現懷疑涉案一輛黑色七人車。現場是馬草壟路與河上鄉路交界一間士多前，有村民指昨晚七人車已停泊在士多前。消息稱，涉事七人車的登記車主，是士多老闆的兒子，但懷疑七人車被借予他人，詎料對方再「借上借」，將車借給他人使用，並牽涉案件。

警員到場時七人車車上無人，鑑證科人員在場蒐證，以大型帳篷遮蓋七人車，使用煙霧方式取套指模，並帶同鑑證儀器在內蒐證。至今傍晚5時許，人員完成初步搜證，並召來拖車將七人車拖走，作進一步調查。