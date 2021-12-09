一文睇清｜貝沙灣主僕遭標參逾2.5小時獲救　警列企圖綁架拘一匪

周三（8日）貝沙灣菲傭與女少主被擄上車綁架，帶到八鄉大窩村一個貨櫃內，她們被綁逾2.5小時後獲救。警方表示，昨日早上8時許，兩名分別39歲菲律賓籍女傭及19個月大的女童，她們被強行帶上一輛私家車，私家車之後往數碼港道方向駛去。至早上11時許，大窩村村民發現女傭呼救於是報警，她們手部輕微紅腫，接受治療後昨日已出院。警方經調查後，今日（9日）凌晨約3時15分於上水古洞拘捕一名42歲中國籍男子，案件列作企圖綁架，交由港島總區重案組調查，不排除有更多人被捕。



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12月8日早上8時37分：菲傭攜女少主行經域多利道700號港燈電站回幼稚園上學。被兩名綁匪挾持上車，私家車其後往數碼港道方向駛去。二人被帶到八鄉大窩村一個貨櫃。

12月8日早上11時許：據悉，外傭趁「睇水」綁匪離開貨櫃，鬆開頭套及索帶，攜同女少主登上貨櫃頂求援。

12月8日早上11時12分：警方接獲八鄉元大路村民報案指，發現有一名外傭於上址呼救。

12月8日早上11時15分：八鄉大窩村不少村民聽到「Help」求救聲，更有人目擊疑似綁匪快速逃離現場。村民發現肉參在貨櫃頂上求援，於是提供梯及剪刀予他們鬆綁，坐在貨櫃頂等待警員前來。主僕兩人之後送院檢驗，她們手部輕微紅腫，接受治療後已同日出院。

12月9日凌晨3時15分：警員於上水古洞拘捕一名42歲中國籍男子，被捕男子現正被扣留調查。

12月9日早上10時：至於懷疑藏參貨櫃已經解封，貨櫃滿佈建築廢料，天花木條撕裂，周遭破爛。貨櫃有一個冷氣機位，冷氣機位下有一張辦公室椅，而貨櫃內另有一個抽氣扇位。

12月9日早上11時許：警方於上水河上鄉近馬草壟路，發現懷疑用作「標參」的黑色私家車，探員封鎖現場調查。

12月9日下午1時40分：警方表示，於12月8日早上8時37分接獲途人報案，指兩名受害人於域多利道被強行帶上一輛私家車，該輛私家車其後往數碼港道方向駛去。其後，警方於早上11時12分接獲八鄉元大路村民報案，指發現該名39歲菲律賓籍外傭，於八鄉元大路呼救。警員接報到場，尋回同被綁走的19個月大女童。

警方指，兩名女子手部輕微紅腫，接受治療後已同日出院。警方經調查後，案件列作企圖綁架，交由港島總區重案組調查。警員於今日（12月9日）凌晨約3時15分於上水古洞拘捕一名42歲中國籍男子，被捕男子現正被扣留調查。警方指行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。