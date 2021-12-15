世貿中心三級火｜五樓層大翻新　承辦商通知消防關閉消防裝置

銅鑼灣世貿中心發生三級火，大廈內近千人無法逃生，事件中13人需要送院。多名被困市民反映火警發生時未有聽到火警鐘聲，消防處高級消防區長吳有雙交代火警詳情時指出，大廈1樓至5樓正在大翻新，承辦商有通知消防處指有需要在翻新期間關閉消防裝置，包括花灑系統、手動火警鐘警報系統、自動警報系統。至於6樓以上樓層的消防裝置運作正常，亦於今年完成消防年檢。消防處會於火警後檢視大廈各項消防安全的情況，包括是否有防煙門被鎖上。



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吳有雙表示，起火位置為正進行翻新的1樓及2樓，近電錶房有電線起火，由於樓層面積廣闊達到100米乘30米，且濃煙密佈，加上消防接獲大量求助個案，故在搜救上有困難。

有大廈內的市民不滿消防裝置未有生效，其中在38樓寫字樓工作的市民劉小姐表示，火警初時沒有聽到火警鐘聲，灑水系統亦未有啟動，「要同事鎖埋門先響警鐘，我哋落到嚟都未響警鐘」。她嘗試逃生時亦無法打開防煙門，最終要冒生命危險坐升降機離開。亦有市民指後樓梯及升降機槽皆有濃煙向上攻，350人被困五樓平台及上天台暫避。吳有雙指建築物內的公用設施有機會將濃煙帶至其他樓層。

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他續指，大廈1樓至5樓正在大翻新，沒有任何商戶，根據消防處紀錄，承辦商有通知消防處指有需要在翻新期間關閉1樓至5樓的消防裝置，包括花灑系統、手動火警鐘警報系統、自動警報系統，消防處會檢視是否需要額外的消防裝置，與現場負責人跟進，有需要時會要求業主或佔用人加設額外消防裝置，以保護樓面面層及處所。至於大廈6樓至13樓分別是餐館及商舖，14至38樓為寫子樓，據消防了解，該些樓層消防裝置運作正常，而消防年檢亦於今年完成檢查。

火警原因有待調查，包括事發時防煙門是否被鎖上。而消防處消防裝置及設備科會繼續檢視大廈各項消防安全的情況，確保大廈安全，才會讓大廈使用者繼續使用。