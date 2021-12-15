世貿中心三級火｜專家：關消防系統添走火警風險　可加設外置警鐘

銅鑼灣世貿中心三級大火中，大批市民一度被困，要由消防架起雲梯救人。原來大廈1樓至5樓正進行翻新工程，以致工程期間涉事樓層已關閉消防設備。有防火專家直指大廈關閉消防裝置進行工程，對火警安全構成一大風險，認為管理公司及承建商有責任事前通知大廈用戶，並應做足應變措施，包括可採用臨時外置式的火警警報系統等，防患未然。



消防工程顧問梁錦得指出，大廈進行翻新或裝修工程時，有時可能需要關閉部分消防裝置，惟此舉構成一定火警風險，因此按現行規定若關閉消防裝置超過24小時，需要事先向消防處作出通報；而通報亦不可長逾14天，否則要再次通知消防處。不過他指出，即使承建商已向消防處通報，因進行翻新工程而需要關閉部分消防系統，惟承建商及管理公司均有責任事前通知大廈用戶，並應做好後備應變措施，否則一旦火警發生，後果不堪設想。

涉事的銅鑼灣世貿中心，1樓至5樓正進行大翻新，其間涉事樓層的三項消防系統通通被關上，包括花灑系統、手動火警鐘警報系統及自動警報系統。至於6樓以上樓層的消防裝置運作正常，亦於今年完成消防年檢。梁錦得直指，雖然大廈關閉這些消防系統，但「問題係視乎承建商同管理處做得足唔足」，可採用臨時消防系統代替，「可能加裝臨時手動警報系統，係用電池、手動嘅，甚至有啲係氣動鳴笛形式；亦有啲獨立式警報系統係掛天花，有附帶警鐘同有燈」。

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對於今次世貿中心大火中大批市民被困，有人嘗試逃生時無法打開防煙門，最終要冒生命危險坐升降機離開，梁錦得不諱言，「如果管理處或承建商係有事先通知用戶，大廈正進行工程，消防系統停咗，大家就有所警覺；好似話防煙門開唔到，係咪畀裝修物件頂住咗，事前完全唔知？而走火警搭升降機就更加係絕對危險。」

就今次大火及世貿中心防火設施等，《香港01》向新鴻基地產查詢時未獲有關回覆，僅表示世貿中心今日（15日）近中午時間發生火警，大廈服務處已即時協助消防及警務人員疏散租戶及顧客。對於事件中有人士不適及送院治理，服務處致以誠摯的慰問，並會全力配合有關方面的調查。