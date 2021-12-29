搜立場新聞｜7人涉「串謀發布煽動刊物罪」被捕　首犯最高判監2年

警方國安處今日（29日）清晨6時許展開行動，拘捕《立場新聞》3男3女現任或前任高層，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。據悉《蘋果日報》前副社長陳沛敏今日於大欖懲教所被捕，據悉她涉嫌有份參與在《立場新聞》撰文。被捕人士涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條。

相關條例列明，任何人發表煽動文字或刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，第一次定罪可處第2級罰款（即5,000元）及監禁2年，其後定罪可處監禁3年，而涉案煽動刊物則由官方沒收。



根據《刑事罪行條例》第9及10條，列明任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，或發表煽動文字、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物(其本人無理由相信該刊物屬煽動刊物則除外)，即屬犯罪，第一次定罪可處第2級罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而煽動刊物則予以沒收並歸予官方。

警方表示，警務處國家安全處今日上午拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。該3男3女年齡介乎34歲至73歲。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。另外，警務處國家安全處今日（29日）上午，執行由法院根據《香港國安法》第43條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查《立場新聞》位於觀塘的辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。