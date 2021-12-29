搜立場新聞｜涉煽動文章內容曝光　消息：警通緝蔡東豪等多人

警方國安處今日（29日）以「串謀發布煽動刊物」罪拘捕《立場新聞》6名現任或前任高層，及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，《立場新聞》同日下午宣布停運及遣散員工。消息稱多名涉案人士正被警方通緝，當中包括《立場新聞》創辦人之一兼董事蔡東豪。

案中多篇被指涉及煽動的文章內容曝光，包括流亡海外人士羅冠聰、許智峯、梁頌恆、張崑陽等的撰文，內容涉及呼籲國際制裁香港。



據了解，警方國安處繼續調查案件，正通緝包括蔡東豪的多名涉案人士。消息稱，警方掌握的資料顯示，蔡東豪於2014年9月佔中後絕少出席政治活動，過去一直保持低調，甚少出席反政府示威活動或高調聲援反修例活動示威者，另有消息指他可能已經離境。

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對於今次國安處以「串謀發布煽動刊物」罪拘捕《立場新聞》多人，涉及《立場新聞》刊登或轉載多篇具「煽動」性的文章。消息稱，有關文章包括2021年2月刊登現身處德國、前「鍵盤戰線」發言人鄺頌晴專訪，有關她要求德國政府因《香港國安法》立法而制裁中國；2021年5月轉載「歐洲再出發大聯盟」題為「從北愛爾蘭抗爭經驗看香港抗爭運動的未來」，文中煽動其他人參照愛爾蘭共和軍的武力抗爭模式在香港進行抗爭活動。

另外，2021年6月，《立場新聞》刊登一篇題為「生為維吾爾人就是罪」，關於一名自稱是維吾爾人的訪問，批評新疆再教育營的情況，指出內地沒人權可言；以及2021年6月轉載一篇區家麟題為「《蘋果》創刊號社論：「我們屬於香港」的文章，抨擊香港司法已遭嚴重破壞，聲稱《香港國安法》已取代香港所有法律，嚴重破壞香港的人權和法治。

消息又稱，《立場新聞》亦涉及多次刊載多名潛逃外國人士的撰文，包括羅冠聰、許智峯、梁頌恆、張崑陽等，這些撰文涉及呼籲國際制裁香港；包括2020年8月羅冠聰的文章，宣揚善用制裁（內地及香港）法，分析美國制裁法如何為中國帶來負面影響，並稱中國政府將無力反制。

2020年12月，《立場新聞》刊登許智峯專訪，他表示與全家一起移居外地，讓他更安心以打「國際線」的方式繼續抗爭，並聲言會積極遊說外國官員，對在港協助內地政府打壓人權的人士和組織實施制裁，以及會將抗爭思想和手法倒灌香港；2021年4月，《立場新聞》報導梁頌恆於2021年4月24日在美國所發起的「奶茶聯盟自由集會及遊行」，文中梁頌恆促請美國對抗中國，實施「有意義的制裁」。

至於2020年11月，《立場新聞》又刊登由張崑陽發表有關國際應如何應對中國的評論，他促請國際社會聯手以強硬手法，反對《香港國安法》繼續實施，並呼籲外國要防範中國在軍事、外交及領土等多方面的崛起及擴張，否則會影響國際自由及和平的發展。