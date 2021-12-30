立場停運︱消息：警通緝《立場》前董事練乙錚　早前透露移居日本

警方國安處昨日（29日）拘捕《立場新聞》現任或前任高層，包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，以及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，涉嫌串謀發布煽動刊物罪。

消息稱，警方正通緝多名涉案人士，當中包括《立場新聞》創辦人之一兼董事蔡東豪，以及《立場新聞》前董事、前中央政策組高級顧問練乙錚。練乙錚今年10月接受國際關係學者沈旭暉訪問，透露他已移居日本，並在當地大學任教。



消息稱警方正通緝多名涉案人士，當中包括《立場新聞》前董事、前中央政策組高級顧問練乙錚。（資料圖片）

警方國安處昨早上約6時展開行動，拘捕鍾沛權、林紹桐、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩等6人，並到《立場新聞》副採訪主任兼記協主席陳朗昇的寓所調查。警員亦前往觀塘開源道55號開聯工業中心《立場新聞》辦公室搜查。及後警方再拘捕正被還柙大欖懲教所、前《蘋果日報》副社長陳沛敏，據悉陳沛敏涉嫌有份參與在《立場新聞》撰文。

至今日警方正式檢控鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》一項「串謀發布煽動刊物」罪，今午於西九龍法院提堂。據了解，其餘被捕人士料將獲准保釋。