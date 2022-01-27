葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱　僱主美孚多多：員工表現問題

本港爆發第五波疫情，葵涌邨超過300多人確診，多棟大廈遭圍封強檢。有居於被圍封禁足的夏葵樓居民向《香港01》投訴，突遭工作7年、以手造鳥結糖聞名的美孚多多麵包店（Door Door Bakery）以「不適合」為由即時解僱，她強調7年來並無犯下大錯，質疑餅店因她無法上班而無理解僱，她已向勞工處求助，追討約6萬元的代通知金、遣散費及長期服務金等。



多多麵包店在Facebook發聲明，否認因員工被禁足隔離而作出解僱，「近日都關注同事離職一事，重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致」，「本店為因此事故而被評為無良僱主，真真正正心感無奈……亦心痛為何一面之詞即可定性事件。」



勞工處表示，不會評論個別個案，但提醒僱主應盡量諒解僱員在疫情下面對的實際困難，與僱員保持良好溝通，協商工作安排，不應基於僱員受隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告影響而把他解僱，否則或會構成不合理解僱。



居住葵涌邨夏葵樓的陳小姐指，在大廈圍封當日遭美孚多多麵包店（Door Door Bakery）解僱。（多多麵包店FB圖片）

仍欠代通知金、遣散費、長期服務金未收到

現正坐困葵涌邨夏葵樓的陳小姐向《香港01》表示，周二(25日)上班時曾向上司申報，居住的大廈預料將會被圍封禁足數日，她指上司當時覆稱「OK，無問題，咁過年後先再返工。」惟下班時經理及上司突然表示要將她解僱，原因是認為她「不適合」。

在餅店工作超過7年的陳小姐指，從未收過公司警告信，亦無上級向她指工作表現欠佳，認為餅店無理解僱，感到相當委屈，質疑與大廈圍封有關。

經理話唔關疫情事，純粹係生意差要炒人，之後畀咗張支票我，計晒上一個月糧、大假、加班費及勤工獎。 美孚Door Door Bakery前員工陳小姐

陳小姐已向勞工處求助，處方稱若涉及不合理解僱會作出跟進，經計算後餅店尚欠陳小姐1個月代通知金、遣散費、長期服務金等，估算5萬至6萬元，陳小姐慨嘆，最壞情況可能要經勞資審裁處追討。

▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



美孚多多：生意下跌 從冇炒過一個員工

美孚多多麵包店昨晚在Facebook發表回應，否認因該名員工無法上班而作出解僱，「近日都關注同事離職一事，重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致。」

店方表示，作為本土小店，經歷幾年動盪以及疫情，亦從未強逼員工放無薪假或扣減返工時間，也准於確診者居住大廈的員工，自決返工與否，「不會刁難」，由疫情最初至今採購口罩以及消毒搓手液，免費提供員工使用，「而生意縱使有影響下跌，亦從冇炒過一個員工，員工動輒工作10年8載，50至65歲員工，大有人在，本店對員工包容度可見一班，而為何放棄一名後生員工，大家意會到嗎，亦唔想再由有心人渲染。」

各位如有家傭表現未如理想解僱，是否變為無良僱主？？ 本店為因此事故而被評為無良僱主，真真正正心感無奈……亦心痛為何一面之詞即可定性事件。 美孚Door Door Bakery

▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



+ 4

勞工處：不應基於疫情影響作出解僱

勞工處回覆查詢表示，政府已提醒僱主應盡量諒解僱員在疫情下面對的實際困難，與僱員保持良好溝通，協商工作安排，不應基於僱員受隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告影響而把他解僱，否則或會構成不合理解僱。

處方指，受影響僱員可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助，並向僱主提出申索。如未能透過勞工處調停和解，僱員可向勞資審裁處就其補償申索尋求裁決。勞資審裁處經考慮個案的情況後，可命令僱主讓僱員復職或再次聘用僱員（須僱主和僱員雙方同意），或僱主須支付終止僱傭金給僱員。