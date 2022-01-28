逸葵樓｜解除禁足　居民：隔離比病毒更可怕　似拍緊「魷魚遊戲」

葵涌邨爆疫，邨內多幢大廈累計逾300宗確診個案，其中三幢樓宇更須圍封多日強檢，上周五（21日）被圍封的逸葵樓今（28日）晨終於解封，結束為期一星期的禁足生活。有重獲自由的居民指禁足比起病毒更可怕：「真係好恐怖」，又有居民指過去一星期簡直「翻天覆地」，似拍緊「魷魚遊戲」，對政府安排極表不滿。不過亦有居民稱讚政府相關安排，並眉開眼笑展示獲派發的「福袋」。



任職營養顧問的高小姐對解封感高興，指比起病毒更怕隔離，形容隔離「真係好恐怖」。高坦言本來擔心自己「出唔到嚟」，以為要隔離至過完農曆新年，表示自己每日都留意（檢測）報告，心驚膽跳。她又覺隔離似「困獸鬥」，表示乘坐升降機及到大堂時，都有人群聚集，擔心受感染，幸好沒確診。至於檢測安排，她認為應安排不同樓層的居民分批到大堂檢測，減少人群聚集。她表示對整體隔離安排都「可以嘅」，惟自己是素食者，無法吃政府所提供的糧食，但家中尚有素食的存糧可以度日。

任職營養顧問的高小姐對解封覺得開心，她認為比起病毒，更怕隔離，形容隔離「真係好恐怖」。（翁鈺輝攝）

從事維修保養工程的吳先生形容最近一星期對他來說「翻天覆地」，由不用隔離，變成隔離5天，再「加監」2天，至今日才解除禁足。他稱狀況似「魷魚遊戲」劇情，居民不可以離開，又一個一個被車走。他對安排表示不滿，直言「好差」，認為居民需要的不是年榚，而是補充防疫用品，他指首日提供的消毒搓手液並不足夠，膳食方面缺少醬汁，形式似食「磚頭肉餅飯」，他指幸好街坊之間有成立通訊群組，交流消息，又會互相打氣，安慰對方。他又感政府連日強調防疫效率高，記者會講到「自己幾叻」、「封幾多區」，卻一字未提及居民情況及配備。吳又坦言仍擔心會「加監」，表示「唔會點出去行」，但會外出補購物資。

從事維修補養的吳先生形式最近一週對他來說「翻天覆地」，又覺似「魷魚遊戲」劇情。（翁鈺輝攝）

陳小姐質疑政府當逸葵樓居民「白老鼠」，不同意部份年紀較大的居民讚「政府做得好好」。她續指隔離期間衛生情況不佳，走廊衛生情況很差，又沒有清潔升降機，沒有提供消毒用物資，是居民自行聯絡葵興區區議員才補充有關物資。她稱有居民在隔離期間遭到解僱，又失去一段時間的收入，反問政府是否要關注居民問題。她最後指其實逸葵樓居民不是刁民，並沒有要求賠償，只是希望隔離措施可以做得更好，在往後隔離整棟樓宇時可以改善。

陳小姐質疑政府當逸葵樓居民「白老鼠」，不同意部份年紀較大的居民讚「政府做得好好」。（翁鈺輝攝）

今早約7時領取處貼出告示，指每戶可憑信於早上7時至晚上7時，領取「福袋」一個。居民練小姐展示「福袋」，指內有鮑魚、鮑魚雞湯、花菇、臘腸，禁不住大讚：「正」。她又對於重獲自由感開心，希望可以盡快「清零」，認為市民都要「聽話」，「自己禁足」避免外出，並感謝人員連日來的付出。

政府表示，1月21日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，該日下午6時起限制葵涌邨逸葵樓的人士，須留在其處所並接受強制檢測，並於1月25日延長相關執行日期，目標是於1月28日上午約7時前完成行動。

政府指，今日上午約7時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間；但如相關人士能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，提供個人資料後，可經由指定出口離開「受限區域」。

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葵涌邨疫情上周開始爆發，三幢大廈居民須禁足強檢。其中逸葵樓為重災區，上周五（21日）最先被圍封，約2,700名居民必須禁足，原本前日（26日）解禁，但禁足令延長兩日，今早居民終如釋重負。至於同邨映葵樓及夏葵樓居民仍處於禁足期，如無意外，亦分別會於今日（28日）及明日（29日）屆滿，居民有望重獲自由。