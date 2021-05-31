六四32｜港大學生會將洗刷國殤之柱、重髹太古橋：應有之義

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-31 12:16

六四事件32周年，香港大學學生會公布，今年6月4日會承襲多年傳統，自發洗刷國殤之柱及重髹太古橋，以悼念六四事件死難者。 港大學生會表示，活動會以香港為本位，反思中港兩地抗爭運動的相似與相異之處，提醒同學作為知識份子的「應有之義」，毋忘歷史、血的教訓，以及民主自由的可貴，

▼港大學生會多年來均按傳統洗刷國殤之柱、重漆太古橋▼

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港大學生會形容，32年前手無寸鐵者的學生，為爭取自由、民主與廉潔的社會而走到北京天安門抗議，卻換來中國政府出動軍隊武力鎖壓，多名示威學生死傷。



學生會又指，為悼念「六四」死難者，毋忘歷史教訓，港大學生於1997年無懼校方及警方阻撓，將國殤之柱豎立在港大校長黃克競平台上。時至今日，「冷血屠城 烈士英魂不朽 誓殲豺狼 民主星火不滅」廿字仍烙印於香港大學太古橋。

港大學生會公布，將於本周五（6月4日）下午2至3時洗刷國殤之柱，並在3至4時重漆太古橋。（港大學生會社交網站截圖）

學生會形容，太古橋除了表達對當年六四血腥鎮壓的強烈憤慨，亦代表「港大學生對民主自由的追求和對極權暴虐的永恆警惕」，學生會今年將承襲傳統，洗刷國殤之柱及重漆太古橋，銘記「血的教訓」和民主自由的可貴。

學生會說，活動中將以香港為本位，反思中港兩地抗爭運動的相似相異之處，期望提醒同學作為知識份子有「應有之義」，毋忘歷史和血的教訓。