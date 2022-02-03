沙田多處污水呈陽性　居民新春冒寒排隊強檢　兩檢測站門外現人龍

本港第五波新冠肺炎持續擴散，政府今早（3日）發布強制檢測公告，一共68個場所上榜，分布港九新界，當中沙田區多處地方因污水樣本呈陽性，有15個地方納入強檢範圍。今日大年初三早上，沙田瀝源社區會堂及大圍美林體育體檢測中心門外便有逾百名市民冒寒排隊輪候檢測，現場人頭湧湧，人龍更加「打蛇餅」。



大年初三正午，本港各區氣溫僅約13至14度，天文台更發出寒冷天氣警告。惟沙田區大批居民卻要在新春假期冒寒落樓，前往社區檢測中心排隊接受檢測。記者今早到沙田瀝源社區會堂及大圍美林體育體檢測中心外視察，發現兩個檢測中心外都有逾百名市民排隊，瀝源檢測站人龍更加「打蛇餅」。排隊期間，沙田一度下起毛毛細雨，排隊市民需擔起雨傘遮雨。

沙田瀝源社區會堂檢測中心：



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大圍美林體育體檢測中心：



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香港大學團隊早前聯同環境保護署、渠務署在沙田區多個地方檢測到污水呈陽性的結果，當中涉及住宅樓宇、政府康樂設施，以及商廈等，政府公布沙田共有15個地方被納入強制檢測公告，曾於1月20日至2月日到過下列地點超過1小時的市民均須接受檢測：

沙田區涉事住宅樓宇、康樂設施及商廈，包括：

．希爾頓中心A至D座

．偉華中心第一至四座

．沙田中心（廣寧大廈、新寧大廈、嘉寧大廈、安寧大廈、唐寧大廈、佳寧大廈、海寧大廈、東寧大廈）

．新城市廣場第三期（紅棉閣、銀樺閣、蕙蘭閣、紫藤閣、海桐閣）

．帝都酒店

．沙田法院大樓

．新城市商業大廈

．新城市廣場

．沙田公共圖書館

．沙田婚姻登記處

．沙田大會堂

．源禾路體育館

．水務署沙田鹹水增壓抽水站

．沙田賽馬會泳池

．沙田賽馬會公眾壁球場等

