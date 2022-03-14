香港地震｜呂先生：個人喺度搖未覺得驚　網民熱議緊急警示系統

廣東惠州海域今日（14日）凌晨發生4.1級地震，震央距港約92公里，震源深度25公里，香港各區都感受到明顯震動，不少人從睡夢中驚醒。家住旺角的呂先生表示，地震發生時他身體在搖晃，維持數秒鐘，未感到害怕。

不過，有網民直言被這次地震嚇一跳，認為當局應用緊急警示系統提醒市民。



呂先生表示地震時身體在搖晃，但未感到害怕。（陳永武攝）

呂先生表示，地震發生時他安坐家中，但突然感到搖晃，「個人喺度搖」，持續數秒。被問及有否感到害怕，他稱「又未覺得係驚嗰種搖囉」。

他又指，他的家人同時亦感到搖晃。他事後未有致電天文台詢問，而是以手機搜尋互聯網，發現有網民也在問「哎呀，feel唔feel到震呀？」

由於地震未算十分強烈，尚未就寢的市民或許能反應過來，但有熟睡的市民表示從睡夢中驚醒。亦有人目睹家中水杯在震動時，質疑自己有「幻覺」，有網民更打趣道「以為梳化底有鬼篤囉柚！」

應否使用緊急警示系統 網民意見不一

網民除了對地震感到驚奇，亦質疑政府未使用上周三（9日）嚇市民一跳的緊急警示系統。不少人認為這次地震，比當日呼籲市民非必要切勿前往伊利沙伯醫院的消息危急，應好好利用這個花費1.5億元建立的系統通知市民。

不過，亦有人認為這次地震未造成傷亡或嚴重破壞，不必在半夜使用緊急警示系統，以免市民再次受驚。