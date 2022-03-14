香港地震｜1979年以來第85宗有感地震　逾8,000宗報告大破紀錄

今日（3月14日）凌晨約2時28分，廣東省惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，深度約25公里。由於震央距港只有約92公里，全港均有明顯震感，超過8,000人向天文台報告，是自1979年至今85宗有感地震報告之中最多人的一次，大幅拋離過往的報告數目。其實香港錄得有感地震不算罕見，幾乎全部不會造成破壞，不過1918年遠至300多公里外的南澳大地震，卻撼動港人的農曆新年，是唯一一次在香港造成明顯破壞的有感地震。



香港天文台表示，根據初步分析，周一（3月14日）凌晨約2時29分，中國東南部近岸發生一次4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里；中國地震台網中心則指，凌晨約2時28分，廣東省惠州市惠東縣海域，錄得4.1級地震，深度為25公里。

根據香港天文台「1979年以來的本地有感地震」資料顯示，1979年至今共錄得85次具市民報告的有感地震（包括今晨一宗），今次是接獲最多報告的一次，其次是2013年2月22日廣東河源4.8級地震和2020年1月5日珠海市香洲區海域3.4級地震，分別接獲逾5,000和1,200人報告。而上一次香港錄得有感地震，是上月2月12日台灣5.7級地震，11名市民報告感受到地震動。

過往本港錄得的有感地震，大部份均位處香港境外。1979年至今，只有9次位於香港境內，上兩次連續發生於2019及2020年。2019年12月5日，長洲附近1.4級地震；2020年1月5日，大嶼山及長洲對開水域則發生3.5級地震，此次天文台接獲超過1,200人報告，與今次一樣，本港的震感烈度為「修訂麥加利地震烈度表」的 IV度，即「懸掛的物件擺動。類似大型貨車駛過的振動，震盪感如大鐵球撞牆。停放著的汽車擺動。門、窗、碗碟發出響聲。緊靠的玻璃及陶瓷器皿叮噹作響。更甚時，木板牆和框架會發出吱吱聲。」

幸運地，在香港錄得的有感地震輕微，幾乎不會造成破壞及傷亡。但104年前、即1918年2月13日的大年初三，廣東省和福建的沿海邊界（即北緯23.5度，東經117.2度）發生7.3級強震，有指曾經引發海嘯，附近南澳及汕頭幾乎毀於一旦。而遠至300多公里外的香港同樣受災。據天文台資料顯示，該次本港的震感烈度達「修訂麥加利地震烈度表」的VI至VII度，其中VII度可令磚石建築損毀、倒塌；煙囪及高架水塔等出現扭曲、倒下。

據悉，當時香港不少建築物出現損毀，天文台總部上層的房間牆壁出現裂痕、中西區包括中區警署等多幢建築物受損、香港大學部分建築物因此要拆卸，位於羅便臣道的聖若瑟書院更因受到嚴重破壞而需要搬遷。該次亦是唯一一次在香港造成明顯破壞的有感地震。

▼修訂麥加利地震烈度表 ﹝1956年版本﹞▼



I 度：

無感。屬於大地震影響範圍邊緣的長週期效應。



II 度：

在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。



III 度：

室內有感。懸掛的物件擺動。類似小型貨車駛過的振動。持續時間可以估計。未必認為是地震。



IV 度：

懸掛的物件擺動。類似大型貨車駛過的振動，震盪感如大鐵球撞牆。停放著的汽車擺動。門、窗、碗碟發出響聲。緊靠的玻璃及陶瓷器皿叮噹作響。更甚時，木板牆和框架會發出吱吱聲。



V 度：

室外有感，方向可以估計。睡者驚醒。液體激盪，少量溢出容器之外。放置不穩的細小物件會移動或翻倒。門窗自開自合及搖擺。百葉窗及掛畫移動。擺鐘時停時擺或者時快時慢。



VI 度：

人人有感。多數人會驚慌跑出戶外。不易穩步而行。窗戶、碗碟、玻璃器皿碰破。書籍及小擺設從架上掉下。掛畫從牆上跌落。傢具移動或翻倒。不結實的灰泥及Ｄ類磚石建築出現裂縫。教堂和學校小鐘自鳴。樹木和叢林出現搖擺﹝看見擺動或者聽到沙沙聲﹞。



VII 度：

站立有困難。汽車司機感到地震。懸掛的物件抖動。傢具破壞。Ｄ類磚石建築出現裂縫及損毀。脆弱的煙囪自屋頂破裂。灰泥、鬆散的磚塊、石片、瓦片、飛簷、孤立的矮牆及建築飾物紛紛墮下。Ｃ類磚石建築出現若干裂縫。池塘揚起波浪。池水混濁有泥。沿沙石堤岸發生輕微山泥傾潟和塌陷。大鐘自鳴。混凝土製的灌溉渠道受到破壞。



VIII 度：

行駛中汽車受到影響。Ｃ類磚石建築出現損毀，部份倒塌。若干Ｂ類建築損毀，Ａ類建築則不受影響。灰泥掉落，磚牆倒塌。煙囪、工廠煙囪、紀念碑塔、高架水塔等出現扭曲，甚至倒下。沒有釘牢在地上的木屋會在地基上移動，鬆的牆板會破落。腐朽的木柱折斷。樹枝脫落。泉井的水流或溫度出現變化。潮濕土地及斜坡出現裂縫。



IX 度：

大多數人恐慌。Ｄ類磚石建築被摧毀；Ｃ類重大損毀，間中有全面倒塌；Ｂ類亦嚴重損毀。﹝地基普遍受到破壞﹞。沒有釘牢在地上的木屋震離地基，木架扯斷。水塘遭受嚴重損毀。地下管道破裂。地面裂縫顯著。沖積土地上有泥沙噴射現象，形成地震泉和沙穴。



X 度：

大多數磚石建築及木屋均連地基摧毀。若干建造良好的木結構及橋樑亦遭摧毀。水壩、溝渠、堤岸受嚴重損毀。大範圍山泥傾潟。引水道、河流、湖泊的水激盪拍岸。沙灘及平地上的泥沙作水平移動。鐵軌輕微彎曲。



XI 度：

鐵軌大幅度彎曲。地下管道完全失去作用。



XII 度：



破壞幾乎是全面的。巨石移動。地形改變。物件被拋擲至空中。



備註：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 類磚石建築物

為免含糊，磚、石等建築物的品質分為下列四類：﹝這分類法與慣用的Ａ、Ｂ、Ｃ建築分類法毫無關係﹞



Ａ類：工藝、灰泥、設計各方面均屬良好；並以鋼筋混凝土等加固，尤其能抵受側面壓力。



Ｂ類：工藝、灰泥均屬良好；有加固，但在設計上沒有詳細考慮抵受側面壓力。



Ｃ類：工藝及灰泥祗屬一般水平；雖不至於有牆角不銜接一類重大弱點，但卻沒有加固，更沒有抵抗水平壓力的設計。



Ｄ類：用料脆弱，如用土坯；灰泥質劣；工藝不佳；水平承受力弱。

