馬鞍山謀殺案｜村長夫婦指女死者近期鮮露面　曾透露怕被人殺死

馬鞍山梅子林營地發生謀殺案，營地53歲男負責人，涉嫌謀殺其38歲同居女友，其後自行報警被拘捕。消息指，營地為兩人向梅子林村的地主租用，營地近期生意不佳及曾被人舉報營地違規，警方初步調查後，不排除兩人因金錢問題爭執釀成命案。

梅子林村村長夫婦透露，霍女近期鮮有露面 他們查問因由時，對方曾稱:「容乜易被人殺死我呀」。



被捕男子及姓霍女死者為情侶關係，消息指兩人有金錢糾紛。

消息指，被捕53歲姓鄧男疑兇有黑社會背景及暴力及毒品案底，而38歲女死者霍倩儀、洋名Maggie，生前從事地產經紀的工作。警方初步相信鄧男及霍女有金錢糾紛，兩人為情侶關係，一直離離合合。霍女被發現時全身赤裸、初步未有被性侵，她身上有多處瘀傷，包括非致命刀傷、於地面拖行的傷痕、右額有血跡。

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村民：疑兇與妻分開後與死者交往 不時傳出爭吵聲

有村民透露，姓鄧疑兇過去與妻子育有一女，鄧與妻分開後和霍女交往，平日上址不時傳出爭吵聲，惟昨晚並未察覺有特別動靜。另外亦有村民稱，疑兇與人關係欠佳，「好多仇口」，又稱鄧曾向村民表示欲合辦渡假營，但最後因未有講清楚分成而未成事。

村長吳先生表示，疑兇租住上址約3至4年。（陳浩然攝）

疑兇曾訴苦指死者另結新歡

梅子林村村長吳先生表示，疑兇並非原居民，租住上址約3至4年，吳太則指疑兇不算「蝦蝦霸霸」，但曾經與另一名村民有爭執。吳太又稱，霍女間中會到村內營地居住，與她會打招呼及傾談，但新年過後已甚少見到她，吳太曾問過霍女為何不回來住時，她當時回答「容乜易被人殺死我呀」。另外新年前亦曾見過霍女面部紅腫，她當時解釋是皮膚敏感而已。

吳太又表示，數月前疑兇曾致電給她訴苦，聲稱「佢（女死者）宜家識咗個麻甩佬，你唔好睬佢咁多」。村長夫婦稱，曾見過兩人神情恍惚，懷疑是吸毒所致。

沙田警區刑事調查隊總督察史廣鴻今午交代案情指，警方早上6時接獲一名中國籍男子報案表示，他於梅子林私人營地殺害其同居女友。警員於10分鐘後抵達現場，發現一名女子全身赤裸、倒臥近大門及露台位置，救護員到場為她急救，至6時50分女事主被證實已經死亡。警員即場以涉嫌謀殺罪，拘捕報案的53歲姓鄧男子。警方於現場發現有大麻、冰毒及吸毒工具，初步調查相信被捕男子曾有吸毒，之後雙方疑因金錢發生糾紛。