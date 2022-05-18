2女生墮樓｜教育局：深表難過　派員到校加強支援

聖保祿中學2名女生今日（18日）在筲箕灣新成中心墮樓死亡，教育局回應事件表示深感難過，並強調即時與有關學校聯絡及提供所需支援，得悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括會安排學校社工及教育心理學家為有需要的學生提供輔導及支援。教育局明天（19日）會派員到校加強支援。



兩名死者倒臥大廈平台，屍體被帳篷遮蓋。（林朗天攝）

教育局稱，根據防止學生自殺委員會於2016年11月發表的最終報告建議，協助學校採用全校參與模式，在「普及性」、「選擇性」、「針對性」三個層面，促進學生精神健康，以及加強支援有精神健康需要（包括有自殺風險）的學生。當中措施包括持續推動多項訓輔計劃，透過歷奇、團隊建立及解難訓練，提升學生的抗逆能力；同時為幫助教師、家長和學生及早識別有自殺風險的學生，局方向他們提供專題課程及網上工作坊等「守門人」訓練；而局方提供予公營學校的「學習支援津貼」，涵蓋有精神病患的學生；食物及衞生局亦聯同教育局等推出「醫教社同心協作計劃」。

該局續稱持續與學校保持溝通，提醒學校須了解學生的學習情況及情緒表現，並定期聯絡家長，在不同階段檢視及調整支援策略及內容。此外，教育局又適時推出加強措施，當中包括：於2021年4月向全港校本教育心理學家提供第一輯簡報和參考資料，協助他們按學校需要推展校本教師專業發展活動；於2021年11月舉辦兩場大型研討會，合共約1,750多名來自740間中、小學校長、輔導老師及學校社工等參與；為約400名學校人員舉辦危機處理工作坊；以及為家長加開網上工作坊及製作便覽，以加強家長對青少年自殺的認識。

教育局推出新一輪促進學生精神健康活動

因應學校於2022年4月的特別假期及復活節假期後逐步恢復面授課堂，學生需要適應或額外支援，教育局就此表示推出新一輪促進學生精神健康的活動，鼓勵學校、家長和學生以關愛和正面的態度迎接復課，活動包括：於2022年4月為學校再次舉辦兩場全港性網上研討會，合共約1,600多名來自690間中、小學校長、輔導老師及學校社工等參與；同時向校本教育心理學家提供新一輯參考資源，以協助他們舉辦相關的校本工作坊；以及於2022年5月為學生舉辦「每天好精神」標語創作比賽等，冀能與學校同心協力守護學生。

教育局解釋，國際上和本港的相關研究指出，自殺是一個複雜的社會問題，該局一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，以便向學校提供適切的專業支援；又強調局方會繼續密切留意有關情況，並按需要調整或加強推動學生精神健康的工作。