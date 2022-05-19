聖保祿中學兩女生墮樓亡　校方證家長曾求助　社工一直跟進事件

聖保祿中學兩名16歲中四及13歲中二女學生，昨日（18日）下午在筲箕灣新成中心墮樓死亡。消息指，2人疑為情侶關係，有人受感情問題困擾。今（19日）早聖保祿中學表示，校方已啟動「危機處理小組」為各班同學提供輔導，協助他們疏導情緒。校方亦證實恢復面授課堂後，涉事兩名學生的家長曾向校方求助，校方亦與家長溝通，學校社工亦跟進事件，惟事件已交由警方調查，校方不便透露詳情。



今早7時許，聖保祿中學學生如常上學，陸續返回校舍。該校的何副校長及黎助理校長其後向傳媒宣讀校方的新聞稿，並回答記者的提問。兩名校長表示，學校恢復面授課堂後，涉事兩名學生的家長曾向校方求助，學校社工亦一直跟進事件。而昨日兩名學生上學時，亦沒有任何異樣。



學校昨午得悉噩耗後，晚上已即時開會、準備文件及輔導課，以及與教育心理學家商討應變措施。學校已啟動「危機處理小組」，為全校師生提供輔導，協助他們疏導情緒。

至於兩名學生的家長早前因何事向校方求助，何及黎表示事件已交由警方調查，校方不便透露詳情。現時最主要是盡力為學生提供情緒支援，黎助理校長坦言「希望過咗呢一關先。」

聖保祿中學新聞稿全文：



本校於2022年5月17日下午從警方獲悉學校兩名學生不幸身亡。獲知這個噩耗後，我們全校師生都極為難過和悲痛，事件由警方處理。

本校已即時啟動「危機處理小組」，並由班主任和輔導員於今早告知學生此不幸事件。學校老師、社工、輔導人員及教育心理學家現正為各班同學提供輔導，協助他們疏導情緒。

我們亦已發出家長信，請家長在這星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰。我們將與家長保持聯絡，以及早提供適切的協助。如有查詢，請致電2577 3836與學校聯絡。

我們為學生、家長及受影響人士祈禱。

兩名死者倒臥大廈平台，屍體被帳篷遮蓋。（林朗天攝）