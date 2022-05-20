7長者墮「猜猜我是誰」騙案失79萬元　警拘47歲男騙徒

警方指接獲受害人報案，指於5月6日至19日期間，接獲「猜猜我是誰」的懷疑騙徒來電，騙徒聲稱是受害人的兒子，並指被警方拘捕，要求受害人到指定地方交保釋金。案中涉及7名受害人，年齡介乎69至89歲，涉款共79萬元。

港島總區刑事部人員接手調查案件，根據線報及經深入調查後，昨日（19日）於灣仔區拘捕一名47歲姓尹本地男子，他涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。他現正被扣留調查。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



警方表示，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。警方指高度關注電話騙案，並呼籲市民留意以下情況。

（1） 任何人自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人交出銀行或個人資料，均為詐騙；

（2）任何人經電話自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人開設一個銀行賬戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉賬匯款，均為詐騙；

（3） 內地政府或執法機構及香港警方均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；

（4） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢，借保釋金及匯錢，均為詐騙；

（5） 如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢；

（6） 請向身邊的親友，特別是年輕人及長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。