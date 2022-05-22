急降馬路、撞山、墮海　滑翔傘意外頻生　申訴署曾調查民航處規管

滑翔傘活動近年在香港逐漸為人熟悉，吸引不少初哥報名學習或體驗，惟操作滑翔傘其實有一定風險，倘若操作失誤，有機會對玩家自身或他人構成危險。過去幾年，香港發生過多宗滑翔傘意外，當中更有2人意外身亡。2021年，申訴專員公署公布主動調查民航處對滑翔傘活動的規管工作，並指民航處有責任確保滑翔傘活動受規管，以及跟進涉嫌違反法例的活動。

民航處回覆指一直與本地滑翔傘組織保持緊密聯繫，並與警方合作加強巡邏及執法，在滑翔傘活動熱點加強巡邏，確保滑翔傘活動人士遵守香港相關法例和安全指引。



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《香港01》向民航處查詢現時會如何監管相關違規或不恰當的行為，民航處回覆指為了提升參與滑翔傘活動人士的安全意識，處方一直與本地的滑翔傘組織保持緊密聯繫，透過宣傳及教育，如在網站發布《滑翔傘活動安全指引》，詳列滑翔傘飛行活動需注意的事項，包括操作條件和活動的空域及其操作高度等，以供有關活動人士參考。

民航處亦與警方緊密合作加強巡邏及執法， 並主動聯絡相關部門，在滑翔傘活動熱點加強巡邏，以確保滑翔傘活動人士遵守香港相關法例和安全指引，及保障滑翔傘活動人士、其他空域使用者和市民的安全。

翻查資料，過去5年曾有2人因滑翔傘意外而身亡，包括2021年12月，一名74歲退休男子在石澳道大風坳玩滑翔傘時遇險，掛於樹上受困並陷入昏迷，送院不治；以及2018年滑翔傘愛好者鍾旭華遇怪風失蹤5日，最終被發現倒斃在大東山。

至於新聞報道的受傷個案亦接近10宗，其中最驚險的是2020年有一名玩滑翔傘男子突然急降西貢大網仔路馬路中央，並撞向一輛重型貨車，幸好貨車及時煞停，飛行員從車隙捐出，未有造成嚴重傷亡。其他滑翔傘飛行員因意外掛樹、墮海、撞山邊的事件亦時有發生。社交平台亦有網民設立「香港滑翔意外事件」群組，間中會上載滑翔傘事故的相片。

社交平台「香港滑翔意外事件」群組，間中會上載滑翔傘事故的相片。（「香港滑翔意外事件」群組圖片）

由於滑翔傘活動近年越趨普及，相關事故或意外時有發生，並引起公眾關注滑翔傘活動的安全及政府對滑翔傘活動的監管是否足夠。2021年申訴專員公署宣布主動調查民航處有關滑翔傘出租或受酬服務的許可證申請等規管事宜。

當時申訴專員公署在新聞稿亦提到，滑翔傘飛行具一定的安全風險，不當操作滑翔傘可能會影響本港空域安全運作，亦會對地面的公眾構成危險。而民航處作為推廣及管理航空安全的主事部門，有責任確保滑翔傘飛行活動受適當規管，並跟進涉嫌不恰當及違反法例的滑翔傘活動，保障公眾安全。